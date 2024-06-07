Про це повідоми мер Львова Андрій Садовий та керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Водночас звук, який могли чути мешканці міста, не пов'язаний із атакою – це був грім.
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"Крилата ракета курсом на Хмельницьку область. Усі, хто на Львівщині, ще встигають перейти у безпечне місце", – спершу повідомив Максим Козицький.
Згодом він уточнив: "Ракети на Тернопільщині. Курс – Львівщина!"
Начальник ЛОВА також раніше попереджав про загрозу ворожих БпЛА: "Є загроза ударних безпілотників. Зараз вони на Хмельниччині. Рухаються курсом на Львів та Івано-Франківськ".
Ракета перебувала у межах області кілька хвилин
Мер Андрій Садовий повідомив про ракетну загрозу о 4:19.
"Крилата ракета на території Львівської області. Будь ласка, залишайтесь у безпечному місці!", – зазначив він.
Уже за 3 хвилини він зазначив, що ракета залишила межі області.
"Звук, який могли чути на вулиці – грім", – додав міський голова.
Нічна атака ворога
- Пізно ввечері 6 червня Повітряні сили повідомили про виліт 4-х російських стратегічних бомбардувальників, згодом військові зафіксували ймовірні пуски крилатих ракет.
- Упродовж всієї ночі ворог атакував область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години, в регіонах працювали сили ППО.
- Унаслідок атаки сталася пожежа на одному з промислових об'єктів в Київській області.
- Вибухи було чути на Хмельниччині.