Ранее похожее сообщение опубликовало ДТЭК. Там рассказали, как будут отключать свет в столице, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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Когда будут отключать свет завтра

12 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00. Причина – рост потребления из-за жары,

– сказано в сообщении.

В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.

Как выбрать зарядную станцию / Инфографика 24 Канала

Какая ситуация в энергосистеме

11 июня продлили срок применения графиков почасовых отключений (ГПВ) по всей территории Украины. Ограничения действуют с 14:00 до 23:00.

"Потребление в жару продолжает расти и показывает отсутствие экономии. В то же время украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", – объяснили в ведомстве.

Чтобы преодолеть дефицит, привлекают импорт и аварийную помощь из стран Европы. Но этого не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, ведь повреждения очень масштабные. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго вынужден прибегать к ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

Почему важно потреблять электроэнергию экономно

Потому что так мы можем непосредственно повлиять на ситуацию. Конечно, можно пойти и оставить свет во всех комнатах. Или повесить на кафе яркую гирлянду, которая работает от электросети днем, когда и так все видно. Или весь день не выключать кондиционер. Или закрыть магазин вечером, не выключив вывеску. Это все – наш выбор. Но тогда не надо удивляться, когда сталкиваетесь с его последствиями. И, например, нет не только света в домах, но и выключено уличное освещение и подсветка в подземных переходах. Или отсутствует электричество в течение многих часов.

Как метко заметил кто-то из пользователей, этим летом модно донатить и экономить свет. Конечно, можно агрессивно оправдываться, мол, почему я должен умирать от жары и выключать кондиционер, когда никто не выключает. Но, опять же, следует помнить о последствиях. Прогнозировать результат своих действий – это взрослая и сознательная позиция. Помните: Украина начинается с нас!

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