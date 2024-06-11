Отметим, что сегодня, 11 июня, по территории всей страны также были введены графики почасовых отключений. Однако для объектов критической инфраструктуры электроснабжение обеспечивают бесперебойно. Подобная тенденция будет сохраняться и завтра, 12 июня.

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Когда будут выключать свет завтра

В Украине продолжают действовать графики почасовых отключений; они не будут отменены и завтра. По данным ДТЭК, ограничения будут касаться Киева, а также Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 15:00 до 23:00,

– говорится в сообщении.

Если же что-то изменится, то информация об этом будет обнародована позже и сообщена отдельно. В частности, в ДТЭК советуют потреблять электроэнергию бережливо.

Отключение света в течение 12 июня / Фото ДТЭК

Причиной таких ограничений является рост энергопотребления из-за жары. В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют.

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