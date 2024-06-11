Отметим, что сегодня, 11 июня, по территории всей страны также были введены графики почасовых отключений. Однако для объектов критической инфраструктуры электроснабжение обеспечивают бесперебойно. Подобная тенденция будет сохраняться и завтра, 12 июня.
Смотрите также Не только электростанции: Зеленский назвал еще одну цель Путина
Когда будут выключать свет завтра
В Украине продолжают действовать графики почасовых отключений; они не будут отменены и завтра. По данным ДТЭК, ограничения будут касаться Киева, а также Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.
Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 15:00 до 23:00,
– говорится в сообщении.
Если же что-то изменится, то информация об этом будет обнародована позже и сообщена отдельно. В частности, в ДТЭК советуют потреблять электроэнергию бережливо.
Отключение света в течение 12 июня / Фото ДТЭК
Причиной таких ограничений является рост энергопотребления из-за жары. В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют.
Энергетическая ситуация в Украине сейчас: что известно
- В Украине сложилась сложная ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов последних нескольких месяцев. Украинская энергетика потеряла более 9 гигаватт мощностей, что повлекло дефицит электроэнергии.
- Сейчас этот дефицит сохраняется, поэтому Украина сталкивается с сетевыми ограничениями по передаче электроэнергии. Вопрос об увеличении генерации решается путем восстановления тех объектов, которые можно восстановить, но это требует времени.
- За время полномасштабной войны Россия уничтожила более половины энергетических мощностей Украины, снизив генерацию электроэнергии до менее чем 20 гигаватт. Таким образом, страна потеряла более 30 гигаватт мощностей.
- В Укрэнерго заявили, что пока не предусматривают возможности блэкаута в Украине, впрочем, этот прогноз не учитывает возможные ракетные атаки врага.