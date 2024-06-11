Зауважимо, що сьогодні, 11 червня, по території всієї країни також запровадили графіки погодинних відключень. Однак для об'єктів критичної інфраструктури електропостачання забезпечують безперебійно. Подібна тенденція буде зберігатися й завтра, 12 червня.

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Коли вимикатимуть світло завтра

В Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень, зокрема, їх не скасовуватимуть завтра. За даними ДТЕК, обмеження стосуватимуться Києва, а також Київської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 15:00 до 23:00,

– йдеться у повідомленні.

Якщо ж щось зміниться, то інформацію про це буде оприлюднено пізніше і повідомлено окремо. Зокрема, у ДТЕК радять споживати електроенергію ощадливо.

Відключення світла протягом 12 червня / Фото ДТЕК

Причиною таких обмежень завтра є зростання енергоспоживання через спеку. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.

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