Зауважимо, що сьогодні, 11 червня, по території всієї країни також запровадили графіки погодинних відключень. Однак для об'єктів критичної інфраструктури електропостачання забезпечують безперебійно. Подібна тенденція буде зберігатися й завтра, 12 червня.
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Коли вимикатимуть світло завтра
В Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень, зокрема, їх не скасовуватимуть завтра. За даними ДТЕК, обмеження стосуватимуться Києва, а також Київської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.
Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 15:00 до 23:00,
– йдеться у повідомленні.
Якщо ж щось зміниться, то інформацію про це буде оприлюднено пізніше і повідомлено окремо. Зокрема, у ДТЕК радять споживати електроенергію ощадливо.
Відключення світла протягом 12 червня / Фото ДТЕК
Причиною таких обмежень завтра є зростання енергоспоживання через спеку. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.
Енергетична ситуація в Україні зараз: що відомо
- В Україні склалася складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли останніх декількох місяців. Українська енергетика втратила понад 9 гігаватів потужностей, що спричинило дефіцит електроенергії.
- Наразі цей дефіцит зберігається, тому Україна стикається з мережевими обмеженнями щодо передачі електроенергії. Питання щодо збільшення генерації вирішується шляхом відновлення тих об'єктів, які можна відновити, але це вимагає часу.
- За час повномасштабної війни Росія знищила понад половину енергетичних потужностей України, знизивши генерацію електроенергії до менш ніж 20 гігаватів. Таким чином, країна втратила понад 30 гігаватів потужностей.
- В Укренерго заявили, що наразі не передбачають можливості блекауту в Україні, утім, цей прогноз не враховує можливі ракетні атаки ворога.