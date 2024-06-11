Президент України зазначив це на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 у Німеччині. У межах цієї конференції 11 – 12 червня лідери 10 країн обговорюватимуть питання відновлення України.

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Україна має чіткий план розвитку газової галузі

У своєму виступі Зеленський зауважив, що Путін намагається ударами по Україні "відточити практики знищення енергооб'єктів". Йдеться не лише про звичайні теплові електростанції та дамби, але й про такі елементи енергосистеми, як газові сховища та інтерконектори, які з'єднують енергосистеми України та Європи.

Тому відбудоване в Україні зараз, відремонтоване та захищене буде подвійним результатом. Буде слугувати Україні та Європі як енергооснова протягом наступних десятиліть. А також буде доказом того, що арсенал Росії не збереже таку зброю, як блекаут,

– сказав президент України.

Він додав, що так звана високоефективна децентралізована маневрова газова генерація розв'яже питання нинішнього дефіциту енергії. Згодом вона буде переведена на водень та балансуватиме нову зелену, тобто відновлювальну, енергетику.

Зеленський розповів, що саме в цій галузі в України є чіткий план, як збудувати до 1 гігавата потужності вже цьогоріч і ще 4 гігавати протягом наступних років.

Я знову підкреслю, потрібно говорити не тільки про перспективи. Потрібно вирішувати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна,

– зауважив він.

Також гарант заявив, що саме в цій галузі у межах конференції з відновлення України мають бути підписані перші контракти.

Зеленський зауважив, що у цьому питанні європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. І саме тому Україні потрібна їхня підтримка – передовсім для експорту кредитного фінансування проєктів, експертиз та реального досвіду.

З якою ще метою Зеленський прибув до Німеччини