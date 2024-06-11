Официальный курс 11 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,42 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 18 копеек против 10 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составила 43,47 гривны, что на 40 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 12 июня:

доллар – 40,51 гривны,

евро – 43,45 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 11 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,30 гривны, а продажа – 40,85 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,55 гривны , а продажа – 41 гривну.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,80 гривны, а продажа – 40,89 гривны.

Какого курса доллара ждать

Банкир Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что где-то в середине прошлой недели на наличном рынке курс продажи опустился до 40,6 – 40,7 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Укрепление гривны в течение прошлой недели в основном было нормальной коррекцией после динамичного курсового рывка.

Обратите внимание! Ближе к концу недели ситуация на рынке стабилизировалась, а наличный курс был установленным на уровне 40,7 – 40,8 гривны за доллар.

Золотько ожидает, что на этой неделе будет несколько меньшая волатильность на рынке из-за исчерпания эффекта переходной даты.

В наличном сегменте не исключены попытки преодолеть отметку 41 гривну за доллар, хотя вероятность закрепиться выше нее довольно низкая,

– говорит банкир.

Поэтому курс доллара может в течение недели колебаться в пределах 40,6 – 41,3 гривны за доллар.

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