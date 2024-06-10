Официальный курс 10 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,24 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 9 копеек против 7 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,87 гривны, что на 25 копеек больше, чем на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 11 июня:

доллар – 40,42 гривны,

евро – 43,47 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 10 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,15 гривны, а продажа – 40,74 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,45 гривны , а продажа – 40,84 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,70 гривны, а продажа – 40,80 гривны.

Прогноз курса доллара на эту неделю

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, в течение прошлой недели укрепление гривны в основном было нормальной коррекцией после динамичного курсового рывка.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Минимальных отметок стоимость доллара на наличном рынке достигла в середине недели, когда курс продажи опустился до 40,6 – 40,7 гривны за доллар. А уже ближе к пятнице ситуация на рынке стабилизировалась, и наличный курс установился на более-менее стабильном уровне в диапазоне 40,7 – 40,8 гривны за доллар.

На этой неделе Золотько прогнозирует, что в наличном сегменте не исключены попытки преодолеть отметку 41 гривну за доллар. Впрочем, вероятность, что цена закрепится выше, довольно низкая. Таким образом, доллар будет колебаться в диапазоне от 40,6 до 41,3 гривны за доллар.

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