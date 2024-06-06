Как изменится ситуация на депозитном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев отметил, что несмотря на курсовые валютные изменения и рост тарифов на электроэнергию, общая ситуация в сегменте депозитов останется без изменений. При этом, период переформирования новых ставок по гривневым вкладам завершится.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Согласно ставке по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, средние ставки по вкладам на 3 – 6 месяцев не будут превышать 12,5%, а ставки по вкладам на 9 – 12 месяцев не будут выше 12% годовых.

Замотаев уточняет, что на следующей неделе будет продолжаться период постепенной переориентации части банков на стратегию развития более длительных во времени гривневых депозитов. Именно по таким вкладам можно получить максимальную доходность:

до 15,5% – на вклады 2 – 2,5 года;

до 15% годовых – на депозиты 1,5 – 2 года.

Переориентация банков на длительные депозиты – это возможность не только восстановить, но и активно развивать кредитные программы по лояльным ставкам. Именно соотношение депозитов и кредитов делает из финучреждения настоящий надежный и стабильный банк,

– отмечает Замотаев.

Что происходит с гривневыми депозитами

По мнению банкира, майское ускорение девальвации гривны в меру можно считать "испытанием" для гривневых вкладов. Сюда же стоит добавить возможный рост цен из-за увеличения тарифов на электроэнергию.

Замотаев предполагает, что именно из-за девальвации гривны постепенное увеличение количества новых вкладов может на некоторое время остановиться до "выяснения всех обстоятельств". Однако, если так произойдет, то это будет иметь кратковременный эффект

По-прежнему, гривневые вклады будут оставаться почти безальтернативным и наиболее выгодным источником для получения пассивной прибыли: доходность долларовых вкладов почти втрое "проигрывает" гривневым депозитам по уровню чистой прибыли, а вложение средств в ОВГЗ потребует от граждан не только определенных специфических знаний, но и весомых сумм для покупки ценных бумаг,

– отмечает банкир.

Согласно прогнозу банкира, чистая прибыль по гривневым вкладам может несколько сократиться, однако он будет оставаться на уровне 5 – 6%, что является очень хорошим для уровня пассивной прибыли. То есть депозиты в гривне не только не дадут инфляции "съесть" сбережения, а взамен дадут прибыль.

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