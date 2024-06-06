Как изменится ситуация на депозитном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев отметил, что несмотря на курсовые валютные изменения и рост тарифов на электроэнергию, общая ситуация в сегменте депозитов останется без изменений. При этом, период переформирования новых ставок по гривневым вкладам завершится.

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Дмитрий Замотаев

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

Согласно ставке по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, средние ставки по вкладам на 3 – 6 месяцев не будут превышать 12,5%, а ставки по вкладам на 9 – 12 месяцев не будут выше 12% годовых.

Замотаев уточняет, что на следующей неделе будет продолжаться период постепенной переориентации части банков на стратегию развития более длительных во времени гривневых депозитов. Именно по таким вкладам можно получить максимальную доходность:

  • до 15,5% – на вклады 2 – 2,5 года;
  • до 15% годовых – на депозиты 1,5 – 2 года.

Переориентация банков на длительные депозиты – это возможность не только восстановить, но и активно развивать кредитные программы по лояльным ставкам. Именно соотношение депозитов и кредитов делает из финучреждения настоящий надежный и стабильный банк,
– отмечает Замотаев.

Что происходит с гривневыми депозитами

По мнению банкира, майское ускорение девальвации гривны в меру можно считать "испытанием" для гривневых вкладов. Сюда же стоит добавить возможный рост цен из-за увеличения тарифов на электроэнергию.

Замотаев предполагает, что именно из-за девальвации гривны постепенное увеличение количества новых вкладов может на некоторое время остановиться до "выяснения всех обстоятельств". Однако, если так произойдет, то это будет иметь кратковременный эффект

Согласно прогнозу банкира, чистая прибыль по гривневым вкладам может несколько сократиться, однако он будет оставаться на уровне 5 – 6%, что является очень хорошим для уровня пассивной прибыли. То есть депозиты в гривне не только не дадут инфляции "съесть" сбережения, а взамен дадут прибыль.