Як зміниться ситуація на депозитному ринку

У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зазначив, що попри курсові валютні зміни та зростання тарифів на електроенергію, загальна ситуація в сегменті депозитів залишиться без змін. При цьому, період переформування нових ставок за гривневими вкладами завершиться.

Читайте також Торік Євросоюз заробив 130 мільйонів євро на відмовах у видачі віз

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Відповідно до ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується дохідність гривневих вкладів, середні ставки за вкладами на 3 – 6 місяців не перевищуватимуть 12,5%, а ставки за вкладами на 9 – 12 місяців не будуть вищими за 12% річних.

Замотаєв уточнює, що на наступному тижні триватиме період поступової переорієнтації частини банків на стратегію розвитку більш тривалих у часі гривневих депозитів. Саме за такими вкладами можна отримати максимальну дохідність:

до 15,5% – на вклади 2 – 2,5 роки;

до 15% річних – на депозити 1,5 – 2 роки.

Переорієнтація банків на тривалі депозити – це можливість не лише поновити, а й активно розвивати кредитні програми за лояльними ставками. Саме співвідношення депозитів та кредитів робить з фінустанови справжній надійний і стабільний банк,

– зауважує Замотаєв.

Що відбувається з гривневими депозитами

На думку банкіра, травневе прискорення девальвації гривні до міри можна вважати "випробуванням" для гривневих вкладів. Сюди ж варто додати можливе зростання цін через збільшення тарифів на електроенергію.

Замотаєв припускає, що саме через девальвацію гривні поступове збільшення кількості нових вкладів може на деякий час зупинитися, так би мовити, до "з’ясування всіх обставин". Однак, якщо так станеться, то це матиме короткочасний ефект

Як і раніше, гривневі вклади залишатимуться майже безальтернативним і найбільш вигідним джерелом для отримання пасивного прибутку: прибутковість доларових вкладів майже втричі "програє" гривневим депозитам за рівнем чистого прибутку, а вкладання коштів в ОВДП потребуватиме від громадян не лише певних специфічних знань, а й вагомих сум для купівлі цінних паперів,

– наголошує банкір.

Відповідно до прогнозу банкіра, чистий прибуток за гривневими вкладами може дещо скоротитися, однак він залишатиметься на рівні 5 – 6%, що є дуже добрим для рівня пасивного прибутку. Тобто депозити у гривні не лише не дадуть інфляції "з’їсти" заощадження, а натомість дадуть прибуток.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.