ЄС заробив на відмовах у візах

Ця сума скоріше за все буде рости, бо вже станом на 11 червня 2024 року візовий збір для подорожей до ЄС зросте з 80 до 90 євро для дорослих.

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Наприклад Велика Британія встигла зібрати 50 мільйонів євро у вигляді відмов у видачі візи.

Нагадаємо! Візовий збір у разі відмови у проханні не повертається клієнту. Лідерами за відмовами у візах є Африка та Азія – на них припадає 90% негативних рішень.

Куди часто відмовляють у візі

Рівень відмов у видачі короткострокових гостьових віз до Європи та Великої Британії значно вищий для країн з низьким та середнім рівнем доходу. Африканські країни, такі як Гана, Сенегал і Нігерія, особливо страждають від цієї диспропорції, де рівень відмов сягає 40 – 50%.

Найбільше заявок на візу у ЄС надходить з Марокко та Алжиру.

Візова нерівність має дуже відчутні наслідки, і розплачуються за це найбідніші верстви населення,

– сказала EUobserver Марта Форесті, засновниця LAGO Collective

Близько половини всіх нелегальних мігрантів у 27 країнах ЄС є наслідком прострочених віз.

Ви можете думати про вартість відмов у видачі віз як про "зворотні грошові перекази", гроші, що течуть від бідних до багатих країн. Ми ніколи не чуємо про ці витрати, коли обговорюємо допомогу або міграцію, настав час це змінити,

– додала вона.

Нещодавно ЄС запровадив візові обмеження як стратегічний політичний захід, використавши статтю 25а свого візового кодексу 2019 року. Це положення дозволяє ЄС запроваджувати візові обмеження для країн з мінімальними показниками повернення мігрантів.