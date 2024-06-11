Украине пообещали финансовую помощь

В Берлине состоялось десятое заседание Руководящего комитета Координационной платформы доноров Украины.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Благодаря совместным усилиям с партнерами, в том числе в рамках Координационной платформы, мы получили заверения по привлечению необходимого объема средств до конца 2024 года.

Он добавил, что очень важно, чтобы поддержка поступала ритмично и предсказуемо. Это будет способствовать стабильности и сбалансированности госбюджета.

Далее совместно работаем над обеспечением источников для финансирования бюджетных потребностей в 2025 году,

– сказал он.

Для Укрэнерго дали кредит

Вчера в Берлине подписали соглашение, которое обязывает Германию предоставить Украине кредит на 30,4 миллиона евро. Срок кредита составляет 30 лет, из которых 10 лет – гарантийный период.

Напомним! Процентная ставка займа составила 2% годовых.

Средства пойдут на повышение устойчивости украинской энергосистемы и обеспечение стабильной работы магистральной высоковольтной сети "Укрэнерго".