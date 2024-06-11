Каким будет новый транзит газа
Европейские лидеры уже проводят переговоры, относительно обеспечения подачи газа через Украину в Европу в следующем году. Один из возможных планов задействует мощности Азербайджана.
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Этот вариант может реализовываться так: европейские компании покупают и закачивают газ из Азербайджана в российские трубопроводы, направляющиеся в Европу. Это оптимальный план, который не будет предоставлять значительное финансирование Москве.
Какова позиция Украины
Скорее всего, Украина будет "за". Основной причиной является доход, который получает украинская сторона от транзита. Например, в 2021 году такие поступления достигли 1 миллиард долларов, а это значительная сумма для экономики, сильно пострадавшей от войны.
Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить. Один из них заключается в том, что Украина имеет невероятную инфраструктуру транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина намерена использовать эту инфраструктуру, потому что она приносит много преимуществ.
Чернышов отметил, что любые планы в которых предполагается сотрудничество с Газпромом абсолютно исключены. А вот вариант с использованием газа из Азербайджана будет рассмотрен.