Каким будет новый транзит газа

Европейские лидеры уже проводят переговоры, относительно обеспечения подачи газа через Украину в Европу в следующем году. Один из возможных планов задействует мощности Азербайджана.

Читайте также Льготный кредит на 30,4 миллиона евро: Германия выделила средства для Укрэнерго

Этот вариант может реализовываться так: европейские компании покупают и закачивают газ из Азербайджана в российские трубопроводы, направляющиеся в Европу. Это оптимальный план, который не будет предоставлять значительное финансирование Москве.

Обратите внимание! Европа продолжает работать над тем, чтобы постепенно отказаться от российского газа.

Какова позиция Украины

Скорее всего, Украина будет "за". Основной причиной является доход, который получает украинская сторона от транзита. Например, в 2021 году такие поступления достигли 1 миллиард долларов, а это значительная сумма для экономики, сильно пострадавшей от войны.

Алексей Чернышов Председатель правления "Нафтогаз" Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить. Один из них заключается в том, что Украина имеет невероятную инфраструктуру транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина намерена использовать эту инфраструктуру, потому что она приносит много преимуществ.

Чернышов отметил, что любые планы в которых предполагается сотрудничество с Газпромом абсолютно исключены. А вот вариант с использованием газа из Азербайджана будет рассмотрен.