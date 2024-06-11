Офіційний курс 11 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,42 гривні за долар. Вартість долара виросла на 18 копійок проти 10 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,47 гривні, що на 40 копійок менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 12 червня:

долар – 40,51 гривні,

євро – 43,45 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 11 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,30 гривні, а продаж – 40,85 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,55 гривні , а продаж – 41 гривню.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,80 гривні, а продаж – 40,89 гривні.

На який курс долара чекати

Банкірка Анна Золотько розповіла 24 Каналу, що десь на середині минулого тижня на готівковому ринку курс продажу опустився до 40,6 – 40,7 гривні за долар.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Зміцнення гривні протягом минулого тижня здебільшого було нормальною корекцією після динамічного курсового ривка.

Зауважте! Ближче до кінця тижня ситуація на ринку стабілізувалася, а готівковий курс був встановленим на рівні 40,7 – 40,8 гривні за долар.

Золотько очікує, що цього тижня буде дещо менша волатильність на ринку через вичерпання ефекту перехідної дати.

У готівковому сегменті не виключені спроби подолати позначку 41 гривню за долар, хоча ймовірність закріпитися вище неї доволі низька,

– каже банкірка.

Відтак курс долара може протягом тижня коливатися в межах 40,6 – 41,3 гривні за долар.

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