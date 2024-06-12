Мобілізація – умова виживання країни у стані війни з ворогом, який має значно більше людського ресурсу. Однак поєднання мобілізації, вимушеної міграції та відсутності прозорого механізму бронювання призвело до кадрової кризи в Україні. Айтівці скаржаться на відсутність ясності з бронюванням та невизначеність з проєктами через відтік людей. Ресторатори відзначають зменшення відвідування – військовозобов'язані чоловіки тепер набагато рідше виходять з дому.

Криза спостерігається й у транспортній галузі. У київському метрополітені гострий дефіцит кадрів через мобілізацію, вимушену міграцію та специфіку професій. 7% співробітників метро – у війську, а загалом на підприємстві – три сотні вакансій. Зокрема, 83 вакансії машиністів. Це означає, що десятки поїздів не вийдуть у рейси – КП "Київський метрополітен" довелося збільшити інтервали між потягами.

Водночас метро для Києва – це без перебільшення найважливіший транспорт та найбезпечніше укриття. І від налагодженої роботи метрополітену залежить безпека киян. 24 Канал з'ясував, як впливає криза кадрів на роботу метрополітену, чи бронюють працівників підземки, та чи чекати киянам на нові станції.

З червня київське метро збільшило інтервали руху поїздів: 3 – 4 хвилини у пікові години та до 6 хвилин у "міжпік" на всіх трьох лініях. Насамперед це пов'язано з браком кадрів, розповів на брифінгу виконувач обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський.

На цей час маємо більше ніж 15% вакантних посад, які потрібні для повного забезпечення роботи підприємства відповідно до встановлених раніше графіків. Зараз практично по всіх робочих спеціальностях – брак кадрів. Це й електрики, і машиністи поїздів, і черговий склад, який в нас працює цілодобово і забезпечує роботу поїздів. Основні чинники, що вплинули на цю ситуацію, – це міграція кадрів у зв'язку з воєнним станом і тривалий час для підготовки кадрового складу до підприємства, враховуючи специфіку нашої роботи, це і мобілізаційна робота,
– зазначив Вигівський.

Складність підготовки машиніста пов'язана з адаптацією до різних типів поїздів, із психологічною готовністю до такої роботи, каже керівник метрополітену. Окреме питання – підготовка диспетчерів, фахівців високого рівня, які мають працювати цілодобово та досконало знати підприємство.

"Це не один рік навчання", – наголосив Вигівський.

Віктор Вигівський метро Києва
Віктор Вигівський / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Водночас у метрополітені зазначають, що безпеку руху поїздів і перевезення пасажирів забезпечено на всіх лініях метрополітену, поїзди курсують відповідно до встановлених та затверджених графіків. Обслуговування рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених на підприємстві регламентів.

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Наразі 41% персоналу метро – це жінки, 59% – чоловіки. Але зараз у метрополітені не розділяють професії на чоловічі та жіночі.

У нас в листопаді минулого року оголосили набір на курси машиністів, запрошували чоловіків і жінок. Зараз за набором навчається лише одна жінка, це киянка, яка закінчила коледж та вирішила працювати у метро. Найближчим часом ми оголосимо додатковий набір на курс машиністів для того, щоб можна було резервувати фахівців і забезпечувати роботу метро,
– ділиться Вигівський.

Метрополітен для пошуку нових фахівців працює як з сайтами з вакансіями, так і з агентствами. Ще один спосіб залучення нових людей – оголошення на ескалаторах.

Працівники метро заброньовані, але лише ті, хто має на це підстави, розповів Вигівський. Це ті, хто:

  • має необхідні військово-облікові документи;
  • фах, який підпадає під бронювання;
  • не має військово-облікової спеціальності, що заборонена для бронювання.

До того ж за законом забронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних працівників.

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Як працює бронювання в Україні

Процедура бронювання дає можливість зарезервувати від мобілізації працівників, критично важливих для функціонування держави та економіки. Новий закон про мобілізацію дозволяє забронювати осіб, які працюють на підприємствах та в установах, де встановлені мобілізаційні завдання або виробляються товари та послуги, необхідні для Збройних Сил та інших військових формувань.

Забронювати дозволено не більше 50% військовозобов'язаних від загальної їх кількості станом на дату подання списку. Це обмеження може бути перевищене у випадку обґрунтованої потреби. Також забронювати можуть працівників органів державної влади та інших державних установ: Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, суддів і осіб на штатних посадах патронатних служб, чия юрисдикція поширюється на всю територію України.

Критерії "економічного бронювання", яке б дозволило бронювати співробітників з певним рівнем зарплати та сплачених податків незалежно від галузі, досі не визначені.

У травні 2024 року через ворожі обстріли у Києві поновилися стабілізаційні знеструмлення. Це не критично торкнулося метро – як у 2022 – 2023 роках, на рух це не вплинуло.

Метрополітен є одною із найскладніших інженерних систем, зокрема схема електропостачання підприємства збудована таким чином, що передбачає резервування електроживлення споживачів, у тому числі рухомого складу у випадку знеструмлення частини підстанцій. Водночас у випадку повної відсутності постачання електроенергії підземні станції метрополітену будуть працювати як укриття із забезпеченням функціонування всіх необхідних систем життєдіяльності за рахунок живлення від автономних джерел,
– зазначив у коментарі 24 Каналу заступник начальника метрополітену Дмитро Пінчук.

У 2023 році столиця Польщі Варшава вирішила безоплатно передати Києву 60 вагонів метро, виведених з експлуатації. Це радянсько-російські вагони, які використовуються й у київській підземці.


Відвантаження вагона з Варшави / Фото КМДА

Фахівці метрополітену вже адаптували два поїзди до умов експлуатації столичним метрополітеном, які нині курсують Печерсько-Сирецькою лінією метро. Також наразі проходить адаптація ще п’яти варшавських вагонів, розповіли у метрополітені 24 Каналу. Крім того, вагони з Польщі використовуються як технічні донори для наявних вагонів.

Щодо потягів нового типу – наскрізних – у метрополітені проводять підготовку тендерної документації на закупівлю таких п’ятивагонних составів у рамках кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

На київському лівобережжі триває спорудження з'їздів з Подільського мосту в бік Райдужного масиву та Троєщини. Там же і будуються тунелі четвертої, Подільсько-Вигурівської лінії метро.

Для початку будівництва четвертої лінії метро, потрібно скоригувати проєкт, затверджений у 2012 році, каже заступник керівника метрополітену. Це дільниця від станції "Глибочицька" поруч зі станцією "Лук'янівська" зеленої лінії до станції "Райдужна" з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина (варіант мілкого закладення на Подолі). Також мають уточнити черги будівництва та пускових комплексів.

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Згідно з розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації від грудня 2023 року, асигнування у 2024 році на будівництво четвертої лінії метро не передбачені. Але метрополітен обіцяє виконати проєктні роботи, якщо кошти виділять.


Житловий масив Виноградар, де відкриють станцію "Проспект Правди" / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Щодо будівництва дільниці від станції "Сирець" до Виноградаря разом із депо – воно призупинене, кажуть у метрополітені. За програмою економічного і соціального розвитку Києва на 2024 – 2026 роки, передбачено фінансування на 2024 рік у розмірі 328 208 000 гривень.

Наразі у PROZORRO оголошено закупівлю на будівництво електродепо та двох станцій – "Мостицька" та "Проспект Правди".

Будівельні роботи на об’єкті буде відновлено після завершення електронного аукціону та укладання договору на виконання будівельних робіт з підрядною організацією,
– стверджує Дмитро Пінчук.

Також тривають роботи на тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська":

  • демонтаж залізобетонних тюбінгів;
  • улаштування монолітних залізобетонних конструкцій торцевих стін;
  • герметизація статичних тріщин та стиків оправи тунелю в місцях болтових з’єднань;
  • армування кесонів залізобетонних тюбінгів тунельної оправи, торкретування залізобетонних тюбінгів тунельної оправи.

Роботи тривають у цілодобовому режимі. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб рух поїздів на зазначеній ділянці було поновлено на початку осені цього року, кажуть у метрополітені.