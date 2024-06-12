Так, у деяких регіонах України Укргідрометцентр попереджає про короткочасні дощі, подекуди будуть навіть грози. Попри це, очікувати на значні похолодання не варто.

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Якою буде погода в Україні

За даними синоптиків, у четвер, 13 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті та північному сході країни пройдуть короткочасні дощі, місцями спостерігатимуться грози.

Аналогічну ситуацію прогнозують і вдень у південно-західній частині нашої держави. Водночас для інших областей опадів синоптики не передбачають.

Згідно з інформацією Укргідрометцентру вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, у західних областях буде переходити на південно-східний, швидкість його сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у південно-східній частині вночі коливатиметься у межах 17 – 22 градусів тепла, а вдень прогнозують 27 – 31 градуси. В інших регіонах вночі прогнозують 11 – 16 градусів тепла вночі, а вдень – 24 – 29.

Водночас у західних, північних та Вінницькій областях буде 18 – 23 градусів тепла. А от на високогір'ї Карпат вночі синоптики прогнозують 7 – 12 градусів тепла, вдень показник сягатиме 12 – 17.

Погода у Києві та області

У Київській області буде хмарно з проясненнями, однак опадів синоптики для жителів столиці та області не прогнозують. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі для області прогнозують 11 – 17 градусів тепла, вдень показники зростуть до 18 – 23 градусів тепла. Водночас у Києві температура сягатиме 12 – 14 градусів тепла вночі, вдень буде 21 – 34 градусів тепла.

Якою буде погода по областях

  • Київ – +21...+23,
  • Ужгород – +18...+20,
  • Львів – +17...+19,
  • Івано-Франківськ – +16...+18,
  • Тернопіль – +18...+20,
  • Чернівці – +19...+21,
  • Хмельницький – +17...+19,
  • Луцьк – +18...+20,
  • Рівне – +18...+20,
  • Житомир – +19...+21,
  • Вінниця – +20...+22,
  • Одеса – +22...+24,
  • Миколаїв – +26...+28,
  • Херсон – +28….+30,
  • Сімферополь – +29..+31,
  • Кропивницький – +24...+26,
  • Черкаси – +22...+24,
  • Чернігів – +21...+23,
  • Суми – +21...+23,
  • Полтава – +24...+26,
  • Дніпро – +26...+28,
  • Запоріжжя – +28...+30,
  • Донецьк – +27...+29,
  • Луганськ – +26...+28,
  • Харків – +25...+27.

Прогноз погоди на 13 червня 2024 / Фото Укргідрометцентр