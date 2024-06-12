Согласно прогнозам, в нескольких регионах Украины 12 июня ожидаются грозы. Говорится обо всей территории, кроме Запада.
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Также может быть град
Кроме этого, в северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди. Зато в центральных, южных и восточных областях местами град.
Также может быть шквальный ветер 15-20 метров в секунду. Говорится о І уровне опасности, желтый.
В Киеве 12 июня сильный ливень
- Киев 12 июня накрыл мощный ливень. Дождь наделал вреда во всех районах столицы. Например, из-за воды затруднено движение транспорта по части улиц, а некоторые дома или трамваи даже начали "подтекать".
- Из-за ливня движение по некоторым улицам затруднено. В частности, в сети публикуют видео с улицы Машиностроительная – там машины буквально плавают в воде. К сожалению, это не единичный случай и на многих улицах столицы такая же ситуация. В КГГА сообщили, что сейчас ликвидируют подтопления на улицах Дарницкого, Оболонского и Святошинского районов.
- Кроме этого, местные паблики распространяют видео из многоэтажки на улице Симиренко на Борщаговке. В этом доме вода льет насквозь через щели, образуя дождевую завесу.