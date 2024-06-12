Согласно прогнозам, в нескольких регионах Украины 12 июня ожидаются грозы. Говорится обо всей территории, кроме Запада.

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Также может быть град

Кроме этого, в северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди. Зато в центральных, южных и восточных областях местами град.

Также может быть шквальный ветер 15-20 метров в секунду. Говорится о І уровне опасности, желтый.

В Киеве 12 июня сильный ливень