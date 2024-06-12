Синоптики предупредили людей, что в столице Украины непогода будет бушевать до конца суток 12 июня. Киевская городская военная администрация заявила о 1 уровне опасности, то есть желтем.

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Какая погода была в Киеве

Утром 12 июня в районе Индустриального моста, что в Соломенском районе, местами затопило улицы. Кроме того, много деревьев непогода повалила в районе Политехнического института.

По состоянию на 14:39 12 июня Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщил о ликвидации 13 случаев поваленных или поврежденных деревьев.



Непогода местами подтопила улицы в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



В нескольких районах столицы попадали деревья / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



В Киеве десятилетиями не было такого мощного ливня / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Из-за непогоды в столице людей призвали по возможности оставаться в помещениях / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



В Киеве выпало более половины месячной нормы осадков / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и в Киеве. До конца суток 12 июня будет значительный дождь, а также порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Непогода в столице 12 июня 2024 года / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в течение 12 июня в Киеве менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. То есть только по состоянию на 15:00 сообщили, что ночной и дневной уровни составили 46 миллиметров осадков. Нормативный объем осадков за месяц – 74 миллиметра.

Ливень с таким количеством осадков в городе – впервые за последние 30 лет,

– заявили в КГГА.

Из-за непогоды людей призвали быть осторожными, по возможности – оставаться в помещениях, не парковать автомобили возле деревьев или электроопор.

В то же время в Киевской городской военной администрации из-за сильного ветра призвали соблюдать правила:

не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей столбами электросетей;

плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;

убрать с балконов и лоджий предметы, что не закреплены и могут упасть на улицу.

Ливень в столице / Фото Ирины Выхрущ, 24 Канал

Коротко о непогоде в Киеве