Скільки ще буде негода, коли нарешті припиняться дощі та грози по всій території нашої держави, передає 24 Канал.
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Дощі нарешті припиняться
Синоптики прогнозували, що 15 – 16 червня в Україні, крім західних областей, дощі з грозами. У південних, східних і більшості центральних – подекуди значні опади, також в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.
У понеділок на Лівобережжі вночі, вдень в Україні, крім Півдня, місцями короткочасний дощ, гроза.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже з вівторка, опадів значно поменшає. Так, наразі дощі та грози очікуються лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Полтавщині.
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Орієнтовний прогноз погоди на 18 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
А далі, на 19 червня, дощі та грози наразі не очікуються вже ніде. Буде мінлива хмарність. До речі, за орієнтовним прогнозом вдень в Україні до +26 – +31, а вночі +16 – +22 градуси.
Орієнтовний прогноз погоди на 19 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
Прогноз на літо в Україні
- Раніше у коментарі 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповідала, що в південних, південно-східних регіонах, а також центральних областях України ймовірний дефіцит опадів.
- Також експертка зазначила, що в разі посилення циклонічної активності над Європою до нашої держави будуть переміщуватися більш вологі повітряні маси.
- "Це зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду та шквалу", – сказала Віра Балабух.
- До речі, за словами метеорологині, найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні в західних, південних, південно-східних областях. Найвища температура очікується в липні й першій половині серпня.