У столичному регіоні злива була одночасно з ракетно-дроновою атакою, тож кияни не завжди розуміли, де вибухи, а де просто грім. А ще дощ ішов багато годин поспіль, через що затопило вулиці та поламало дерева.

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Кульова блискавка на Київщині

Вночі 12 червня жителька Сквири прокинулась від звуку грози. За вікном вона побачила кульову блискавку і через декілька секунд почула звук вибуху. В приміщенні кухні господарка виявила загоряння газу, витік якого відбувався з пошкодженої газової труби,

– повідомили в поліції.

На щастя, мужня господиня дому змогла загасити полум'я та перекрила газовий вентиль. Хоча кухню частково пошкодив вогонь, минулося без постраждалих. На місці працювали екстрені служби.



Будинок, пошкоджений кульовою блискавкою / Фото Поліція Київщини

У поліції закликали громадян бути обережними і пояснили: якщо виявили такі природні явища, не робіть різких рухів та тримайтеся подалі від металевих предметів та електроприладів.

Поради від ДСНС, якщо побачили кульову блискавку

При перших ознаках грози зачиніть кватирки, вікна, двері. А якщо до вас наближається кульова блискавка, стійте спокійно, затамувавши подих, не робіть жодних різких рухів та не намагайтеся одразу тікати.

Якщо кульова блискавка потрапила до вашого помешкання, слід триматися подалі від електроприладів та електропроводки.

Якщо маєте в руках якийсь предмет з ізолюючими властивостями, виставте його перед собою і в такий спосіб спробуйте зупинити наближення кульової блискавки. Якщо блискавка "прилипне" до нього, обережно покладіть його на землю, після цього спробуйте повільно вийти з приміщення, не викликаючи різких коливань потоків повітря.

Після зникнення блискавки в приміщенні, як правило, виникає пожежа, тому ретельно перевірте, чи нічого не горить.

Київ побив 30-річний рекорд

У КМДА розповіли, що в столиці менш ніж за добу випало понад половину місячної норми опадів. А взагалі злива з такою кількістю опадів у місті – перша за останні 30 років.

Синоптики пояснили таку сильну зливу активним циклоном, який зумовив дощі облогового (тривалого) характеру. На 13 червня в Києві опадів не прогнозують.