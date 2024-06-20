В яких областях знову пройдуть дощі та грози на вихідних, де прогнозують град, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди

Синоптики прогнозували, що 21 червня без опадів. Тільки на крайньому Сході вночі очікуються короткочасні дощі, а також гроза. Вночі в Україні +11 – +16 градусів, вдень +22 – +27. Однак, на Закарпатті до +30.

У суботу переважно без опадів, лише вдень на Заході дощі та грози, а в окремих районах град, шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +12 – +19, вдень +25 – +30. На Заході +28 – +33.

У неділю, 23 червня, в Україні, крім Півдня та Сходу, місцями знову короткочасні дощі та грози. Вночі +16 – +21, вдень +28 – +33, на Заході та півночі +25 – +30.

Вітер буде переважно північно-західний та західний, 5 – 10 мерів на секунду. Вдень 21 червня у східних областях подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Орієнтовний прогноз погоди на 22 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за прогнозом на картах, у понеділок дощі та грози очікуються лише на Півдні. Далі, 25 червня, по всій Україні вже, ймовірно, буде без опадів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 25 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, раніше синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що у червні 2024 року місячна кількість опадів очікується в межах 49 – 90 міліметрів, але в Карпатах і місцями на Прикарпатті 117 – 171 міліметра, що в межах норми.