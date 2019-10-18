"Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии

17 октября Турция согласилась приостановить военную операцию на севере Сирии. Речь идет о "паузе" продолжительностью 120 часов. Что об этом пишут мировые СМИ – в материале 24 канала.

О том, что США удалось убедить Турцию разрешить курдским "Отрядам Народной самообороны" (YPG) отвести силы с территории Сирии, сообщил вице-президент США Майк Пенс.

Турция временно остановит операцию "Источник мира", чтобы дать возможность силам YPG отойти в безопасную зону (30 км от границы между Турцией и Сирией, – Прим. 24) в течение 120 часов,

– рассказал Пенс.

Он добавил, что операция "Источник мира" приостановлена, пока отвод курдских сил не будет завершен полностью.

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Интересно, что перед этим президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что выбросил в мусорник письмо Трампа с просьбой остановить войну.

Одно из условий данного соглашения: США будут воздерживаться от введения дополнительных санкций против Турции в течение ближайших пяти дней перемирия. После того, как будет введено постоянное прекращение огня, после выхода курдов с "безопасной зоны", администрация Трампа отменит санкции, объявленные ранее на этой неделе.

Эрдоган назвал три основные цели операции:

1. Защитить территориальную целостность Сирии.

2. Охранять южную границу Турции от террористов, нейтрализуя угрозу.

3. Способствовать возвращению на родину граждан Сирии, которых выгнали из страны.

С начала боевых действий до 300 тысяч жителей региона покинули свои дома. Есть опасения, что турецкая операция может привести к этнической очистке местного курдского населения.

Турция получила, что хотела

Как отмечает Al Jazeera, вывод курдов фактически достигает основной цели Турции – очищения пограничной зоны от курдских сил. Именно это прежде всего мотивировало Анкару начать кампанию. Согласно договору, после того, как курдские силы выведут из "безопасной зоны", Турция будет обязана прекратить огонь, но может не выводить свои войска из страны.

Чувствуется, что Турция уже победила в этом раунде переговоров с США. YPG сейчас "явно в проигрышной ситуации".

Договор также усиливает позицию Турции перед визитом Эрдогана в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным, который давно выступает за то, чтобы Анкара прекратила свое военное присутствие в Сирии.

Здесь важным вопросом является то, почему следует курдам слушать США, если они уже заключили соглашение с русскими? На некоторых передовых линиях на северо-востоке Сирии они стоят бок о бок в бою с сирийской армией.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу приветствовал соглашение на отдельной пресс-конференции, но отказался назвать это "прекращением огня". Анкара считает YPG "террористической" группировкой, а Чавушоглу заявил, что "между двумя законными сторонами достигнуто прекращение огня".

Между тем, командующий курдскими отрядами Мазлум Абди подтвердил, что его бойцы будут выполнять это соглашение: "Мы сделаем все возможное для успеха соглашения о прекращении огня", – заявил он.

Сам Дональд Трамп назвал день, когда заключили это соглашение, "чудесным для цивилизации".

"Поединок на детской площадке"

ВВС начинает материал с цитирования Дональда Трампа, который сравнивает конфликт между Турцией и Сирией с дракой между детьми: "Иногда нужно позволить им немного подраться, а потом – развести".

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Однако тут же отмечают: борьба, кажется, продолжается и в пятницу, несмотря на отрицания президента Турции. Последний заявил, что курды начали отступать. Но турецкие силы останутся на северо-востоке Турции, чтобы убедиться, что курды "действительно выходят".

Соглашение касается сирийских земель, которые турки захватили за последнюю неделю – территории, которую они, в конце концов, хотят сделать "безопасной зоной".

Сирийцы и российские сторонники не были за столом переговоров, поэтому то, как они реагируют, поможет определить, является ли соглашение стойким. Но пока это дало туркам то, чего они пытались достичь военной операцией: зону на сирийской границе, которую они контролируют.

Около 1700 человек с северо-востока Сирии, в основном это женщины и дети, искали убежища в соседнем Ираке в последние дни, цитирует издание данные ООН. Почти 500 человек погибли с начала наступления, согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR).



Тысячи сирийцев были вынуждены бежать в соседние страны / Getty Images

Борьба продолжается

Несмотря на "прекращение огня", борьба на границе между Сирией и Турцией действительно продолжается, пишет The Guardian. Сообщается, в частности, об артиллерийском огне и наземных столкновениях.

Кроме того, организация по запрещению химического оружия заявила, что собирает информацию о возможном использовании яда во время боевых действий.

При этом издание отмечает: курдские военные руководители и политики неоднократно отвергали турецкий план, который охватил бы большие курдские города и части главного шоссе.

Наш народ не хотел этой войны. Мы приветствуем прекращение огня, но будем защищаться в случае любого нападения... Приостановление огня – это одно, а капитуляция – другое дело, и мы готовы защищаться. Мы не примем оккупацию севера Сирии,

– цитирует издание одного из курдских политических лидеров.



Турецкие военные в Сирии / Getty Images

Сирийские демократические силы (SDF) под руководством курдов сообщили CNN, что турецкие военные и сирийские повстанцы, которые их поддерживают, нанесли удар по ряду гражданских районов Рас-эль-Айна, включая больницу.

Ситуация внутри больницы – катастрофическая. Трем машинам скорой помощи, принадлежащим к курдскому Красному полумесяцу, было не разрешено въехать, их обстреляли. Город полностью окружен, в воздухе и на земле, турецкими военными.

Соглашение, которое четко не определяет границы безопасной зоны, обеспечило реализацию большинства военных целей Турции.

"Приостановка огня" или "пауза"?

Foreign Policy также отмечает: через несколько часов после объявления о договоренности появились сообщения о том, что Турция продолжает нападать на курдские войска и гражданские поселения в приграничном городе Рас-аль-Айн, очевидно, нарушая режим прекращения огня.

В частности, сирийская сторона сообщала, что турецкие силы обстреляли курдский медицинский конвой и американскую организацию, которая пытается попасть в город для эвакуации раненых мирных жителей.



Эрдоган, похоже, оказался в выигрышной позиции / Getty Images

Пока же "безопасная зона" будет охватывать территорию, которая будет простираться на 280 миль (примерно 450 км) от реки Евфрат до границы с Ираком и 18 миль (около 30 км) к северу от Сирии.

Некоторые нынешние и бывшие чиновники США отметили, что Эрдоган получил главную победу – фактически разрешение расширить границы Турции на территорию, которую удерживают курды.

Также издание цитирует экспертов, которые уверяют: то, что сделала Турция, можно назвать аннексией части Сирии с перемещением оттуда курдского населения. В то же время это "огромная победа для Турции и поражение ИГИЛ".

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Американские военные не будут задействованы для контроля "безопасной зоны". Более того, вооруженные силы США уже покинули большинство своих форпостов на севере Сирии и их вывод с территории продолжится.

Турецкое правительство настаивает, что соглашение не является прекращением огня, а лишь "паузой" операции в регионе, что отражает взгляды Анкары на статус сирийских курдов.