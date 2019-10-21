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      Трамп може развалити НАТО? – Яковина

      92 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Після того, як Трамп вирішив вивести війська США з північної Сирії, Туреччина почала аткувати курдів. Внаслідок цього Трамп звернувся до президента Туреччини у грубому листі з проханням припинити це. В Туреччині зберігаються десятки американських ядерних бомб. Якщо Ердоган серйозно образиться, він може взяти ці бомби собі і стати ще однією ядерною державою.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

      Читайте також: Трамп подарил Сирию Путину

      Він нагадав, що нещодавно Трамп прийняв катастрофічне для США рішення піти з північної Сирії. Туреччина негайно почала наступ на курдів, яких мріє вибити з північної Сирії і заселити її біженцями-арабами, що живуть зараз на півдні Туреччини.

      Він здав своїх союзників курдів Туреччині, допоміг Ірану дотягнутися до Ізраїлю і дав Путіну з Асадом можливість розширити свої території,
      – зазначив Яковина.

      Він додав, що через деякий час Дональд Трамп написав лист турецькому президенту Реджепу Ердогану, у якому закликав утриматись від військових дій в Сирії. Турецький політик викинув цей лист у смітник. І ось чому.

      Майже всі спочатку подумали, що це не справжній лист, а фальшивка. Справа в тому, що Трамп там застосовує дуже вже непрезидентські слова і звороти. Починається він так: "Давай нормально все повирішуємо. Ти ж не хочеш, щоб тебе звинувачували, що ти замочив купу народу. А я не хочу ламати тобі всю економіку, хоча і можу!"
      – переповів журналіст.

      Читайте також: Ердоган викинув у смітник лист Трампа з проханням зупинити війну

      І що ж у підсумку? За словами Яковини, зараз Конгрес введе дуже жорсткі санкції проти Туреччини, після чого США втратять і свого давнього союзника по НАТО – Туреччину, і своїх союзників в Сирійській війні – курдів. 

      Але це ще не все. Зараз в Туреччині зберігаються десятки американських ядерних бомб. Якщо Ердоган серйозно образиться, він може взяти ці бомби собі і стати ще однією ядерною державою. Це настільки серйозна ситуація, що Держдепартамент і Міністерство енергетики з Пентагоном вже думають, як вивозити свою ядерну зброю з Туреччини,
      – наголосив журналіст.

      До речі, – додав Яковина – почати евакуацію бомб вони теж бояться, тому що розуміють, що це буде означати остаточний розрив відносин з Анкарою і, ймовірно, вихід Туреччини з НАТО. Це було б геополітичною катастрофою.

      Розвал НАТО Трампу не пробачать навіть його власні друзі по Республіканській партії. Але зараз справа швидко, дуже швидко йде саме в цьому напрямку,
      – підкреслив Яковина.

      Читайте також: "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії

      Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 18 жовтня 2019

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп Реджеп Ердоган НАТО Новини Туреччини Війна у Сирії
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