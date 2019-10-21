Трамп может развалить НАТО? – Яковина

После того, как Трамп решил вывести войска США из северной Сирии, Турция начала атковать курдов. Вследствие этого Трамп обратился к президенту Турции в грубом письме с просьбой прекратить это. В Турции хранятся десятки американских ядерных бомб. Если Эрдоган серьезно обидится, он может взять эти бомбы себе и стать еще одной ядерной державой.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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Он напомнил, что недавно Трамп принял катастрофическое для США решение уйти из северной Сирии. Турция немедленно начала наступление на курдов, которых мечтает выбить из северной Сирии и заселить ее беженцами-арабами, живущими сейчас на юге Турции.

Он сдал своих союзников курдов Турции, помог Ирану дотянуться до Израиля и дал Путину с Асадом возможность расширить свои территории,

– отметил Яковина.

Он добавил, что через некоторое время Дональд Трамп написал письмо турецкому президенту Реджепу Эрдогану, в котором призвал воздержаться от военных действий в Сирии. Турецкий политик выбросил это письмо в мусорник. И вот почему.

Почти все сначала подумали, что это не настоящее письмо, а фальшивка. Дело в том, что Трамп там применяет очень уж непрезидентские слова и обороты. Начинается оно так: "Давай нормально все порешаем. Ты же не хочешь, чтобы тебя обвиняли, что ты замочил кучу народа. А я не хочу ломать тебе всю экономику, хотя и могу!"

– рассказал журналист.

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И что же в итоге? По словам Яковины, сейчас Конгресс введет очень жесткие санкции против Турции, после чего США потеряют и своего давнего союзника по НАТО – Турцию, и своих союзников в Сирийской войне – курдов.

Но это еще не все. Сейчас в Турции хранятся десятки американских ядерных бомб. Если Эрдоган серьезно обидится, он может взять эти бомбы себе и стать еще одной ядерной державой. Это настолько серьезная ситуация, что Госдепартамент и Министерство энергетики с Пентагоном уже думают, как вывозить свое ядерное оружие из Турции,

– подчеркнул журналист.

Кстати, – добавил Яковина – начать эвакуацию бомб они тоже боятся, потому что понимают, что это будет означать окончательный разрыв отношений с Анкарой и, вероятно, выход Турции из НАТО. Это было бы геополитической катастрофой.

Развал НАТО Трампу не простят даже его собственные друзья по Республиканской партии. Но сейчас дело быстро, очень быстро идет именно в этом направлении,

– подчеркнул Яковина.

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Видео полного блога Ивана Яковины "Безумный мир" за 18 октября 2019: