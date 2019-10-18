Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников

Меня иногда ругают за то, что я слишком критически отношусь к Дональду Трампу. Может быть, есть такой грех! Но в свое оправдание я хочу заметить, что он мне не нравится лишь с гражданской точки зрения. Он и правда уничтожает важнейшие американские и международные институты, помогает самым гадким диктаторам, предает друзей и союзников и ведет себя как последняя скотина.

Но все это его делает идеальным президентом США с точки зрения новостей.

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Как журналист, я его просто обожаю. У США никогда не было более яркого и нескучного президента. Был Билл Клинтон, который курил марихуану, играл на саксофоне и изменял жене с Моникой Левински, но это мелочи и ерунда в сравнении с нынешним хозяином Белого дома.

Каждый день мое журналистское сердце замирает, когда я открываю американские газеты. И вы знаете, Трамп почти никогда не подводит! Он чудит не переставая, за что большое ему спасибо от меня лично и от всех остальных журналистов мира. Без него мы, наверное, голодали бы.

Ну а в эти дни, когда в Конгрессе начался процесс импичмента президента, Трамп превосходит сам себя.

В прошлой передаче я рассказывал, как он принял катастрофическое для США решение уйти из северной Сирии. Он сдал своих союзников курдов Турции, помог Ирану дотянуться до Израиля и дал Путину с Асадом возможность расширить свои территории.

Блог о решении США уйти из северной Сирии: Трамп подарил Сирию Путину

Глядя на все это, конгрессмены и сенаторы из обеих(!) партий направили к Трампу делегацию в попытке убедить его не валять дурака и вернуть войска в Сирию.

Больше о войне в Сирии – читайте здесь.

Скандал с Пеноси

В числе прочих на эту встречу пошла и спикер Палаты представителей Конгреса Нэнси Пелоси. Впрочем, до конца встречи она не высидела. Вместе с лидерами демократов в обеих палатах, она вышла из Белого дома еще до завершения встречи. У всех троих были удивленные и раздосадованные лица. На законный вопрос журналистов о том, что случилось, Чак Шумер (лидер сенатского меньшинства) рассказал, что Дональд Трамп вместо обсуждения ближневосточной проблемы начал ругать последними словами Нэнси Пелоси.



Ненси Пелоси и Дональд Трамп

Президент США, обозленный тем, что Пелоси дала старт импичменту, назвал ее "политиком третьего сорта". Спикер на это хладнокровно ответила: "Хорошо, но что делать с террористами ИГИЛа, которые сейчас массово бегут из тюрем в северной Сирии?". Трамп на это ответил: "Среди них полно коммунистов. Ты должна за них быть рада, Нэнси!". После этих слов Пелоси сказала Трампу, что его "совсем поплавило" и ушла со встречи. С нею вместе ушли и остальные демократы.

Эту историю они и рассказали журналистам. Трамп, однако, решил, что последнее слово должно быть за ним. Он написал в твиттере сообщение, в котором ответил, что "поплавило" не его, а саму Нэнси Пелоси. И в качестве доказательства своих слов он приложил фотографию со встречи. На ней видно, как спикер стоит и показывая на Трампа пальцем, что-то ему выговаривает. Ну а он в ответ кричит на нее. Буйным там выглядит все-таки он сам.

Пелоси, конечно же, моментально взяла эту фотографию на обложку своей странички в Фейсбуке. Ее можно понять – она выглядит там как воспитательница детского сада, поучающая непослушного малыша – Трампа.

Письмо Эрдогану

Я не помню случая, чтобы спикер палаты представителей Конгресса и президент США публично так скандалили. Но это были лишь цветочки. Сразу после этого в прессе появилась фотокопия письма Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Письмо это как раз было о Турции, Сирии и курдах.

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Почти все сначала подумали, что это не настоящее письмо, а фальшивка. Дело в том, что Трамп там применяет очень уж непрезидентские слова и обороты. Начинается оно так: "Давай нормально всё порешаем. Ты же не хочешь, чтобы тебя обвиняли, что ты замочил кучу народа. А я не хочу ломать тебе всю экономику, хотя и могу!"

Дальше Трамп советует Эрдогану поговорить с человеком, которого в Турции считают главным террористом. Ну а завершается президентское письмо так: "Веди себя нормально и не войдешь в историю как черт. Не строй из себя крутого и не будь дебилом. Я тебе позвоню чуть позже".



......

Реально, очень сложно было поверить, что это официальный документ. Но это так. Трамп действительно пишет такие письма. В Анкаре офис Эрдогана подтвердил получение этого послания. Там пояснили, что президент Турции прочитал письмо, и оно ему совсем не понравилось. Эрдоган его выкинул в мусорную корзину, что, в общем, не удивительно.

Удивительно другое: Трамп ухитрился дважды выстрелить себе в ногу. Сначала он предал курдов и союз с ними, когда объявил о выводе войск из Сирии. Ну а потом он обозвал главного турка чертом и дебилом, поругавшись и с ним.

Последствия

Сейчас Конгресс введет очень жесткие санкции против Турции, после чего США лишатся и своего давнего союзника по НАТО – Турции, и своих союзников в Сирийское войне – курдов. Нафига все это было делать – уму непостижимо.

Но это еще не все. Сейчас в Турции хранятся десятки американских ядерных бомб. Если Эрдоган серьезно обидится, он может взять эти бомбы себе и стать еще одной ядерной державой. Это настолько серьезная ситуация, что Госдепартамент и Министерство энергетики с Пентагоном уже думают, как вывозить свое ядерное оружие из Турции.

Кстати, начать эвакуацию бомб они тоже боятся, так как понимают, что это будет означать окончательный разрыв отношений с Анкарой и, вероятно, выход Турции из НАТО. Это было бы геополитической катастрофой. Развал НАТО Трампу не простят даже его собственные друзья по Республиканской партии. Но сейчас дело быстро, очень быстро идет именно в этом направлении.

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Знаете, я месяц назад думал, что Конгресс едва ли начнет процедуру импичмента. Потом думал, что начнет, но не соберет голосов за импичмент. Теперь я думаю, что в нижней палате соберет, а в Верхней (то есть в Сенате – едва ли). Но если Трамп выпихнет Турцию из НАТО, то голоса за его отставку найдутся и в Сенате. Вот тогда его выкинут из Белого дома, отдадут под суд и отправят в тюрьму. Кстати, о тюрьме есть интересная история.

Нынешний адвокат Трампа Руди Джулиани в конце 1990-х работал мэром Нью-Йорка. Его главным полицейским комиссаром был тогда человек по имени Берни Керик. Джулиани его очень хвалил, очень любил, стоял за него горой. Так любил, что в честь Керика переименовали тюрьму на Манхэттене, которая ранее называлась The Tombs.



Руди Джулиани и Дональд Трамп

Все бы хорошо, но спустя несколько лет выяснилось, что Керик на своем посту что-то мухлевал с налогами, брал на работу нелегалов, подделывал документы и занимался черт знает чем еще. Он попался, его судили и посадили. Как вы понимаете, не абы куда посадили а в тюрьму, которая носила его собственное имя. Интересно, как он себя чувстовал в этот момент...

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Но тут все поняли, что как-то нехорошо получилось, и тюрьме вернули старое название. Керик свое отсидел, написал книжку и уже вышел на свободу. А вот Руди Джулиани находится под следствием, которое ведут его бывшие коллеги из прокуратуры Нью-Йорка. И теперь Джулиани хвалит, любит и обожает не Керика, а Дональда Трампа. На месте президента США, я бы начал волноваться.