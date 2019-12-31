Посольство США в Іраку атакували розлючені демонстранти: Трамп вже відреагував – відео
31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. США звинуватили Іран в організації нападу на американських дипломатів.
Демонстранти в Іраку кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.
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Дивіться відео атаки іракських демонстрантів на американське посольство:
Водночас, президент США Дональд Трамп вже звинуватив Іран у цьому. Про це він написав у своєму твітері.
За його словами, Іран вбив американського контрактника і поранив ще кількох осіб.
Ми рішуче відповіли, і завжди будемо. Вони будуть нести повну відповідальність,
– наголосив президент США.
Відзначимо, що іракський спецназ охороняв будівлю посольства США біля головних воріт, щоб не дати демонстрантам туди проникнути. Вони використали сльозогінний газ для розгону протестувальників.
Що передувало демонстрації у Багдаді
У неділю літаки США атакували бази, що належать підтримуваним Іраном ополченцям з шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", що діє на території Іраку.
Це було відповіддю на вбивство громадянина США в результаті ракетного обстрілу військової бази. Катаїб Хезболла – одне з найменших, але найбільш потужних угруповань, підтримуваних Іраном. Прапори угруповання були вивішені на паркані, що оточує посольство.