Посольство США в Іраку атакували розлючені демонстранти: Трамп вже відреагував – відео

31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. США звинуватили Іран в організації нападу на американських дипломатів.

Демонстранти в Іраку кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

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Дивіться відео атаки іракських демонстрантів на американське посольство:

Водночас, президент США Дональд Трамп вже звинуватив Іран у цьому. Про це він написав у своєму твітері.

За його словами, Іран вбив американського контрактника і поранив ще кількох осіб.

Ми рішуче відповіли, і завжди будемо. Вони будуть нести повну відповідальність,

– наголосив президент США.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Відзначимо, що іракський спецназ охороняв будівлю посольства США біля головних воріт, щоб не дати демонстрантам туди проникнути. Вони використали сльозогінний газ для розгону протестувальників.

Що передувало демонстрації у Багдаді

У неділю літаки США атакували бази, що належать підтримуваним Іраном ополченцям з шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", що діє на території Іраку.

Це було відповіддю на вбивство громадянина США в результаті ракетного обстрілу військової бази. Катаїб Хезболла – одне з найменших, але найбільш потужних угруповань, підтримуваних Іраном. Прапори угруповання були вивішені на паркані, що оточує посольство.