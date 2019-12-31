18:03
31 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Зеленська VS Скабєєва. Путіну допомогли в туалеті
      Вєсті Кремля
      14:29, сьогодні
      Вєсті.UA: Хто виконав бажання Зеленського. Творчий Кличко
      Вєсті.UA
      19:35, 30 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Посольство США в Іраку атакували розлючені демонстранти: Трамп вже відреагував – відео

      33 Читать новость на русском
      Протести в Іраку переросли у безлади / AP

      31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. США звинуватили Іран в організації нападу на американських дипломатів.

      Демонстранти в Іраку кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

      До теми: "Може статися, що нам доведеться воювати": Трамп пригрозив Ірану військовим ударом

      Дивіться відео атаки іракських демонстрантів на американське посольство:

      Водночас, президент США Дональд Трамп вже звинуватив Іран у цьому. Про це він написав у своєму твітері.

      За його словами, Іран вбив американського контрактника і поранив ще кількох осіб.

      Ми рішуче відповіли, і завжди будемо. Вони будуть нести повну відповідальність,
      – наголосив президент США.

      Відзначимо, що іракський спецназ охороняв будівлю посольства США біля головних воріт, щоб не дати демонстрантам туди проникнути. Вони використали сльозогінний газ для розгону протестувальників.

      Що передувало демонстрації у Багдаді

      У неділю літаки США атакували бази, що належать підтримуваним Іраном ополченцям з шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", що діє на території Іраку.

      Це було відповіддю на вбивство громадянина США в результаті ракетного обстрілу військової бази. Катаїб Хезболла – одне з найменших, але найбільш потужних угруповань, підтримуваних Іраном. Прапори угруповання були вивішені на паркані, що оточує посольство.

      Рецепт олів'є: як приготувати класичний святковий салат
      сьогодні
      13682
      Автор: Северин Трач
      Теги: Ірак Іран Новини США Дональд Трамп Протести
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:31 Верховна Рада-2019: недоліки і якісні зміни парламенту
      Анастасія Кримова 59
      сьогодні , 16:00 Газовый контракт: "Нафтогаз" выиграл "Газпром" с разгромным счетом
      Ель Мюрид 1318
      13 грудня , 20:10 Електричний камін у дитячій: як облаштувати затишок для найрідніших
      1466
      сьогодні , 13:30 Викрили російські системи РЕБ, які приховували роками: унікальні докази та фотосвідчення
      Михайло Макарук 2161
      сьогодні , 12:01 Треба ліквідовувати, – Гнап про те, чому марно переносити державу в смартфон
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук