Госсекретарь США приедет в Киев: когда и зачем
Государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует посетить Украину. 3 января он приедет в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайком и министром обороны Андреем Загороднюком.
О запланированных встречах сообщила пресс-служба Госдепартамента США.
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Что известно о визите Помпео
- Политик подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Примет участие в чествовании памяти погибших на Донбассе.
- Также у него запланированы встречи с представителями религиозных и общественных организаций, бизнеса. На них обсудят вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства.
Информацию о поездке в твиттере сообщил и сам Помпео.
В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Юго-Центральной Азии,
– написал госсекретарь США.
После Киева госсекретарь США поедет в Минск, потом в Нур-Султан, Ташкент и Никосию. Его поездка в пять стран продлится с 3 по 7 января.
Ранее помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной встрече госсекретаря США Майк Помпео и президента Украины в начале января 2020 года.