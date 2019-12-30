Госсекретарь США приедет в Киев: когда и зачем

Государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует посетить Украину. 3 января он приедет в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайком и министром обороны Андреем Загороднюком.

О запланированных встречах сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

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Что известно о визите Помпео

Политик подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Примет участие в чествовании памяти погибших на Донбассе.

Также у него запланированы встречи с представителями религиозных и общественных организаций, бизнеса. На них обсудят вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства.

Информацию о поездке в твиттере сообщил и сам Помпео.

В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Юго-Центральной Азии,

– написал госсекретарь США.

После Киева госсекретарь США поедет в Минск, потом в Нур-Султан, Ташкент и Никосию. Его поездка в пять стран продлится с 3 по 7 января.

Excited to travel to Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, and Cyprus in the new year to meet with counterparts and affirm U.S. priorities across #Europe and South Central Asia. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 30 декабря 2019 г.

Ранее помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной встрече госсекретаря США Майк Помпео и президента Украины в начале января 2020 года.