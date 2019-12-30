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      Госсекретарь США приедет в Киев: когда и зачем

      11 Читати новину українською
      Майк Помпео приедет в Украину / zn.ua

      Государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует посетить Украину. 3 января он приедет в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайком и министром обороны Андреем Загороднюком.

      О запланированных встречах сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

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      Что известно о визите Помпео

      • Политик подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
      • Примет участие в чествовании памяти погибших на Донбассе.
      • Также у него запланированы встречи с представителями религиозных и общественных организаций, бизнеса. На них обсудят вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства.

      Информацию о поездке в твиттере сообщил и сам Помпео.

      В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Юго-Центральной Азии,
      – написал госсекретарь США.

      После Киева госсекретарь США поедет в Минск, потом в Нур-Султан, Ташкент и Никосию. Его поездка в пять стран продлится с 3 по 7 января.

      Ранее помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной встрече госсекретаря США Майк Помпео и президента Украины в начале января 2020 года.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Вадим Пристайко Андрей Загороднюк Владимир Зеленский Новости США Майк Помпео
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