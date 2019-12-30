Держсекретар США приїде до Києва: коли й навіщо

Державний секретар США Майк Помпео підтвердив, що у 2020 році планує відвідати Україну. 3 січня він приїде до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Про заплановані зустрічі повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

Читайте також: Обмін полоненими між Україною та бойовиками привітали у ЄС та США

Що відомо про візит Помпео

Політик підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.

Візьме участь у вшануванні пам'яті загиблих на Донбасі.

Також у нього заплановані зустрічі з представниками релігійних та громадських організацій, бізнесу. На них обговорять питання прав людини, інвестиційний клімат і програму реформ уряду.

Інформацію про поїздку у твіттері повідомив і сам Помпео.

В передчутті поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр у новому році, щоб зустрітися з колегами й підтвердити пріоритети США в Європі та Південно-Центральній Азії,

– написав держсекретар США.

Після Києва держсекретар США поїде до Мінська, потім до Нур-Султана, Ташкента і Нікосії. Його поїздка до п'яти країн триватиме з 3 до 7 січня.

Excited to travel to Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, and Cyprus in the new year to meet with counterparts and affirm U.S. priorities across #Europe and South Central Asia. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 30 декабря 2019 г.

Раніше помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак повідомив про заплановану зустріч держсекретаря США Майка Помпео та президента України на початку січня 2020 року.