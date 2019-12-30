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      Держсекретар США приїде до Києва: коли й навіщо

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      Майк Помпео відвідає Україну / zn.ua

      Державний секретар США Майк Помпео підтвердив, що у 2020 році планує відвідати Україну. 3 січня він приїде до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

      Про заплановані зустрічі повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

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      Що відомо про візит Помпео

      • Політик підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.
      • Візьме участь у вшануванні пам'яті загиблих на Донбасі.
      • Також у нього заплановані зустрічі з представниками релігійних та громадських організацій, бізнесу. На них обговорять питання прав людини, інвестиційний клімат і програму реформ уряду.

      Інформацію про поїздку у твіттері повідомив і сам Помпео.

      В передчутті поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр у новому році, щоб зустрітися з колегами й підтвердити пріоритети США в Європі та Південно-Центральній Азії,
      – написав держсекретар США.

      Після Києва держсекретар США поїде до Мінська, потім до Нур-Султана, Ташкента і Нікосії. Його поїздка до п'яти країн триватиме з 3 до 7 січня.

      Раніше помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак повідомив про заплановану зустріч держсекретаря США Майка Помпео та президента України на початку січня 2020 року.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Вадим Пристайко Андрій Загороднюк Володимир Зеленський Новини США Майк Помпео
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