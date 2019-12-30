Держсекретар США приїде до Києва: коли й навіщо
Державний секретар США Майк Помпео підтвердив, що у 2020 році планує відвідати Україну. 3 січня він приїде до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.
Про заплановані зустрічі повідомила пресслужба Держдепартаменту США.
Читайте також: Обмін полоненими між Україною та бойовиками привітали у ЄС та США
Що відомо про візит Помпео
- Політик підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.
- Візьме участь у вшануванні пам'яті загиблих на Донбасі.
- Також у нього заплановані зустрічі з представниками релігійних та громадських організацій, бізнесу. На них обговорять питання прав людини, інвестиційний клімат і програму реформ уряду.
Інформацію про поїздку у твіттері повідомив і сам Помпео.
В передчутті поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр у новому році, щоб зустрітися з колегами й підтвердити пріоритети США в Європі та Південно-Центральній Азії,
– написав держсекретар США.
Після Києва держсекретар США поїде до Мінська, потім до Нур-Султана, Ташкента і Нікосії. Його поїздка до п'яти країн триватиме з 3 до 7 січня.
Раніше помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак повідомив про заплановану зустріч держсекретаря США Майка Помпео та президента України на початку січня 2020 року.