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      Як запуск "Північного потоку-2" вплине на Німеччину і Францію: пояснення Пристайка

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      Пристайко про "Північний потік-2" / liga.net

      Німеччина та Франція повинні бути обережні, щоб не потрапити в енергетичну залежність від Росії через будівництво "Північного потоку-2". Водночас Україна гарантує транзит газу в Європу.

      Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькому RND.

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      За його словами, введення в експлуатацію нового газопроводу сприятиме посиленню залежності від російських енергоресурсів.

      Ви будуєте газопровід "Північний потік-2", щоб зробити себе ще більш незалежною від постачань газу через Україну. Але пам'ятайте: джерелом газу залишається Росія,
      – зазначив Пристайко.

      Він додав, якщо росіяни припинять постачати газ, то трубопроводи Балтійського моря одразу спорожніють. Натомість в Україні сховища газу заповнені.

      "І ми гарантуємо постачання газу через трубопроводи", – підкреслив міністр.

      Раніше Вадим Пристайко заявив, що Німеччина відмовилася надавати Україні військову допомогу.

      Що відомо про "Північний потік-2" та санкції проти нього

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      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Північний потік-2 Газ Газпром Нафтогаз Новини Франції Вадим Пристайко
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