Як запуск "Північного потоку-2" вплине на Німеччину і Францію: пояснення Пристайка
Німеччина та Франція повинні бути обережні, щоб не потрапити в енергетичну залежність від Росії через будівництво "Північного потоку-2". Водночас Україна гарантує транзит газу в Європу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькому RND.
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За його словами, введення в експлуатацію нового газопроводу сприятиме посиленню залежності від російських енергоресурсів.
Ви будуєте газопровід "Північний потік-2", щоб зробити себе ще більш незалежною від постачань газу через Україну. Але пам'ятайте: джерелом газу залишається Росія,
– зазначив Пристайко.
Він додав, якщо росіяни припинять постачати газ, то трубопроводи Балтійського моря одразу спорожніють. Натомість в Україні сховища газу заповнені.
"І ми гарантуємо постачання газу через трубопроводи", – підкреслив міністр.
Раніше Вадим Пристайко заявив, що Німеччина відмовилася надавати Україні військову допомогу.
Що відомо про "Північний потік-2" та санкції проти нього
- "Північний потік-2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС. Через нього "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Наразі готовий приблизно на 92%.
- Сенат США запровадив санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Таке рішення розкритикували у Росії та Німеччині.
- Зокрема, під санкції США потрапив корабель, який будував скандальний газопровід. Однак у Росії знайшли уже новий, обіцяють добудувати газопровід до кінця 2020 року.
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