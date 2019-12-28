Як запуск "Північного потоку-2" вплине на Німеччину і Францію: пояснення Пристайка

Німеччина та Франція повинні бути обережні, щоб не потрапити в енергетичну залежність від Росії через будівництво "Північного потоку-2". Водночас Україна гарантує транзит газу в Європу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькому RND.

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За його словами, введення в експлуатацію нового газопроводу сприятиме посиленню залежності від російських енергоресурсів.

Ви будуєте газопровід "Північний потік-2", щоб зробити себе ще більш незалежною від постачань газу через Україну. Але пам'ятайте: джерелом газу залишається Росія,

– зазначив Пристайко.

Він додав, якщо росіяни припинять постачати газ, то трубопроводи Балтійського моря одразу спорожніють. Натомість в Україні сховища газу заповнені.

"І ми гарантуємо постачання газу через трубопроводи", – підкреслив міністр.

Раніше Вадим Пристайко заявив, що Німеччина відмовилася надавати Україні військову допомогу.

Що відомо про "Північний потік-2" та санкції проти нього