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      Німеччина відмовилась надавати Україні військову допомогу, – Пристайко

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      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина відмовилась надавати Україні чергову допомогу / unian

      Міністр закордонних справ повідомив, що Україна подала запит про допомогу, проте Німеччина відхилила його.

      Про це Вадим Пристайко повідомив у інтерв’ю впливовому німецькому виданню RND

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      Німеччина і ЄС багато зробили для нас. Але цього не достатньо, щоб зупинити смерті людей. Ми оплакуємо 13 тисяч загиблих, а їх, на жаль, щодня стає більше,
      – сказав Пристайко.

      Міністр сподівається, що у Берліні ще змінять свою позицію. Він не уточнив, коли саме Україна подавала запит.

      На яку суму Німеччина уже надала Україні військову допомогу? Сумарно від початку конфлікту на сході Німеччина уже надала Україні допомогу на майже 1,4 мільярда євро. У вересні німецький уряд повідомив, що з 2014 року на співпрацю у галузі розвитку виділили 544 мільйони євро, ще 110 мільйонів євро – це гуманітарна допомога і 500 мільйонів євро – кредити.

      Окрім цих грошей, ще 25 мільйонів євро витратили на заходи щодо стабілізації ситуації, зокрема на Донбасі. За інформацією Організації економічного співробітництва і розвитку, Німеччина є третім за величиною донором України після Євросоюзу і США.

      "Міс Львів" Наталія Болюх розповіла російському ТБ, що її репресують українські націоналісти
      сьогодні
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Окуповані території Війна на Донбасі
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