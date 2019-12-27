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      Германия отказалась предоставлять Украине военную помощь, – Пристайко

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      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Германия отказалась предоставлять Украине очередную помощь / unian

      Министр иностранных дел сообщил, что Украина подала запрос о помощи, но Германия отклонила его.

      Об этом Вадим Пристайко сообщил в интервью влиятельному немецкому изданию RND.

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      Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого недостаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, а их, к сожалению, ежедневно становится больше,
      – сказал Пристайко.

      Министр надеется, что в Берлине еще поменяют свою позицию. Он не уточнил, когда именно Украина подавала запрос.

      На какую сумму Германия уже предоставила Украине военную помощь? Суммарно с начала конфликта на Востоке Германия уже оказала Украине помощь на почти 1,4 миллиарда евро. В сентябре немецкое правительство сообщило, что с 2014 года на сотрудничество в области развития выделили 544 миллиона евро, еще 110 миллионов евро – это гуманитарная помощь и 500 миллионов евро – кредиты.

      Кроме этих денег, еще 25 миллионов евро потратили на меры по стабилизации ситуации, в частности на Донбассе. По информации Организации экономического сотрудничества и развития, Германия является третьим по величине донором Украины после Евросоюза и США.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Оккупированные территории МИД Украины Вадим Пристайко
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