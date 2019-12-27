Германия отказалась предоставлять Украине военную помощь, – Пристайко

Министр иностранных дел сообщил, что Украина подала запрос о помощи, но Германия отклонила его.

Об этом Вадим Пристайко сообщил в интервью влиятельному немецкому изданию RND.

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Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого недостаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, а их, к сожалению, ежедневно становится больше,

– сказал Пристайко.

Министр надеется, что в Берлине еще поменяют свою позицию. Он не уточнил, когда именно Украина подавала запрос.

На какую сумму Германия уже предоставила Украине военную помощь? Суммарно с начала конфликта на Востоке Германия уже оказала Украине помощь на почти 1,4 миллиарда евро. В сентябре немецкое правительство сообщило, что с 2014 года на сотрудничество в области развития выделили 544 миллиона евро, еще 110 миллионов евро – это гуманитарная помощь и 500 миллионов евро – кредиты.



Кроме этих денег, еще 25 миллионов евро потратили на меры по стабилизации ситуации, в частности на Донбассе. По информации Организации экономического сотрудничества и развития, Германия является третьим по величине донором Украины после Евросоюза и США.