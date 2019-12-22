Лавров прокоментував санкції проти "Північного потоку-2": обіцяє відповідь
У МЗС Росії обіцяють точно дати відповідь на санкції США проти скандального "Північного потоку-2". Водночас там хочуть зробити це так, "щоб не завдати шкоди собі".
Газопровід "все одно відбудеться – попри всі загрози", стверджує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише ТАСС.
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Він також прокоментував критику американських санкцій з боку Німеччини. Лавров назвав це "почуттям власної гідності у європейських партнерів".
По-перше, я переконаний, що європейці розуміють свій комерційний інтерес. По-друге, інтерес з точки зору забезпечення довгострокової енергетичної безпеки. По-третє, звичайно, їх принизили,
– вважає російський міністр.
Лавров переконаний, що конгрес США "бомбардує" російсько-американські відносини санкціями, щоб перешкодити планам президента США Дональда Трампа і держсекретаря Майкла Помпео розвивати торгівлю з РФ.
"На санкції ми будемо відповідати, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми будемо це враховувати, вибудовуючи всі наші відносини", – сказав він.
Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.
Перші наслідки санкцій США проти "Північного потоку-2"
Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.
Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:
- судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
- іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
- керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
- транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.
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Американські санкції розкритикували у Німеччині, своє слово відразу сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона обіцяє вести "рішучі переговори" з цього приводу.