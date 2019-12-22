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      Лавров прокомментировал санкции против "Северного потока-2": обещает ответ

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      В России отреагировали на сакции против "Северного потока-2" / ТАСС

      В МИД России обещают точно ответить на санкции США против скандального "Северного потока-2". В то же время там хотят сделать это так, "чтобы не нанести вред себе".

      Газопровод "все равно состоится – несмотря на все угрозы", утверждает министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

      Знайте больше: Почему Россия не сможет восстановить строительство "Северного потока-2" своими кораблями

      Он также прокомментировал критику американских санкций со стороны Германии. Лавров назвал это "чувством собственного достоинства у европейских партнеров".

      Во-первых, я убежден, что европейцы понимают свой коммерческий интерес. Во-вторых, интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. В-третьих, конечно, их унизили,
      – считает российский министр.

      Лавров убежден, что конгресс США "бомбит" российско-американские отношения санкциями, чтобы помешать планам президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майкла Помпео развивать торговлю с РФ.

      "На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести вред. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", – сказал он.

      Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2") через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

      Первые последствия санкций США против "Северного потока-2"

      Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – пока приостановила выполнение работ. Компания ожидает объяснений по американским санкций.

      Кто и что попадает под удар американских санкций:

      • суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.

      Читайте также: В США ответили на критику санкций против "Северного потока-2"

      Американские санкции раскритиковали в Германии, свое слово сразу сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она обещает вести "решительные переговоры" по этому поводу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Новости политики Сергей Лавров Новости России Северный поток-2 Санкции
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