Как запуска "Северного потока-2" повлияет на Германию и Францию: объяснение Пристайко

Германия и Франция должны быть осторожны, чтобы не попасть в энергетическую зависимость от России из-за строительства "Северного потока-2". В то же время Украина гарантирует транзит газа в Европу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому RND.

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По его словам, введение в эксплуатацию нового газопровода будет способствовать усилению зависимости от российских энергоресурсов.

Вы строите газопровод "Северный поток-2", чтобы сделать себя еще более независимой от поставок газа через Украину. Но помните: источником газа остается Россия,

– отметил Пристайко.

Он добавил, что если россияне перестанут поставлять газ, то трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют. Зато в Украине хранилища газа заполнены.

"И мы гарантируем поставки газа через трубопроводы", – подчеркнул министр.

Ранее Вадим Пристайко заявил, что Германия отказалась предоставлять Украине военную помощь.

Что известно о "Северном потоке-2" и санкциях против него