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      Как запуска "Северного потока-2" повлияет на Германию и Францию: объяснение Пристайко

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      Пристайко о "Северном потоке-2" / liga.net

      Германия и Франция должны быть осторожны, чтобы не попасть в энергетическую зависимость от России из-за строительства "Северного потока-2". В то же время Украина гарантирует транзит газа в Европу.

      Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому RND.

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      По его словам, введение в эксплуатацию нового газопровода будет способствовать усилению зависимости от российских энергоресурсов.

      Вы строите газопровод "Северный поток-2", чтобы сделать себя еще более независимой от поставок газа через Украину. Но помните: источником газа остается Россия,
      – отметил Пристайко.

      Он добавил, что если россияне перестанут поставлять газ, то трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют. Зато в Украине хранилища газа заполнены.

      "И мы гарантируем поставки газа через трубопроводы", – подчеркнул министр.

      Ранее Вадим Пристайко заявил, что Германия отказалась предоставлять Украине военную помощь.

      Что известно о "Северном потоке-2" и санкциях против него

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Северный поток-2 Вадим Пристайко Новости Франции Нафтогаз Газпром Газ
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