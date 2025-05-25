Ми бачимо щемливі миті воз'єднання сімей після довгої розлуки. Дивіться унікальні миті з обміну на 24 Каналі.

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Як зустрічали українських захисників на третьому етапі обміну 1000 на 1000

25 травня відбувся третій та кінцевий етап великого обміну полоненими 1000 на 1000. Додому повернулися ще 303 захисники.

Це військові Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.



Військового, що повернувся з полону, зустрічає сім'я / Фото Валентини Поліщук / 24 Канал

У Координаційному штабі уточнили, що всі 303 визволені оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.



Повернулися представники рядового та сержантського складу / Фото Валентини Поліщук / 24 Канал

Вони обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Серед них – 70 захисників Маріуполя.



Обміняні захисники воювали на різних напрямках / Фото Валентини Поліщук / 24 Канал

Під час телефонної розмови з матір'ю один захисник України дізнався про смерть близького друга та побратима. Жінка згадала, що бачила сина по відео, де він харчується у їдальні. Чоловік пояснив, як ці кадри є постановою. Росіяни спеціально змушували полонених брати участь у зйомках відео, де вони нібито добре харчуються.



Багато захисників сильно схудли за час полону / Фото Валентини Поліщук / 24 Канал

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець поділився щемливим відео, де звільнені з полону захисники вперше за 3 роки куштують шоколад.

Як відбувся обмін полоненими 25 травня: фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Зазначимо, Координаційний штаб уже працює над організацією нового обміну полоненими. Про це заявив заступник голови Коордштабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів додому повернули вже 5 757 громадян України, іноземців, чоловіків і жінок, захисників і цивільних", – зазначив він.