Мы видим щемящие мгновения воссоединения семей после долгой разлуки. Смотрите уникальные мгновения по обмену на 24 Канале.

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Как встречали украинских защитников на третьем этапе обмена 1000 на 1000

25 мая состоялся третий и заключительный этап большого обмена пленными 1000 на 1000. Домой вернулись еще 303 защитника.

Это военные Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.



Военного, вернувшегося из плена, встречает семья / Фото Валентины Полищук / 24 Канал

В Координационном штабе уточнили, что все 303 освобожденные защитники – мужчины, представители рядового и сержантского состава.



Вернулись представители рядового и сержантского состава / Фото Валентины Полищук / 24 Канал

Они обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Среди них – 70 защитников Мариуполя.



Обменяны защитники воевали на разных направлениях / Фото Валентины Полищук / 24 Канал

Во время телефонного разговора с матерью один защитник Украины узнал о смерти близкого друга и побратима. Женщина вспомнила, что видела сына по видео, где он питается в столовой. Мужчина объяснил, как эти кадры являются постановлением. Россияне специально заставляли пленных участвовать в съемках видео, где они якобы хорошо питаются.



Многие защитники сильно похудели за время плена / Фото Валентины Полищук / 24 Канал

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец поделился щемящим видео, где освобожденные из плена защитники впервые за 3 года пробуют шоколад.

Как состоялся обмен пленными 25 мая: фото Валентины Полищук для 24 Канала

Отметим, Координационный штаб уже работает над организацией нового обмена пленными. Об этом заявил заместитель председателя Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

"С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов домой вернули уже 5 757 граждан Украины, иностранцев, мужчин и женщин, защитников и гражданских", – отметил он.