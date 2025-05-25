Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова, которые цитирует телеканал "Мы-Украина".

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Что сказал Юсов о новом обмене, который планирует Украина

Андрей Юсов отметил, что по поручению президента Украины и председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 25 мая завершился 65-й с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году обмен военнопленными. Домой вернулись еще тысяча защитников Украины.

А это означает, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов домой вернули уже 5 757 граждан Украины, иностранцев, мужчин и женщин, защитников и гражданских,

– подчеркнул представитель ГУР.

Заместитель председателя Координационного штаба также подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается.

"Нам нужно вернуть каждого и каждую (украинца и украинку из плена – 24 Канал). И это четкая задача и приказ Верховного Главнокомандующего и Председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", – отметил Юсов.

Он сказал, что Координационный штаб уже работает над организацией и проведением следующих обменов наших граждан, которых удерживает страна-агрессор, на оккупантов, которых взяли в плен наши защитники. Как подчеркнул Андрей Юсов, каждый украинец должен вернуться из российской неволи.

К слову, 25 мая в рамках последнего этапа обмена пленными в формате "1000 на 1000" в Украину вернулось 303 наших граждан. Это были защитники различных частей Сил обороны Украины, Нацгвардии, ГПСУ и тому подобное.