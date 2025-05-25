Среди возвращенных 25 мая – значительное количество защитников, попавших в плен в 2022 году, передает 24 Канал.

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"Три года не ели шоколада"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поделился видео, на котором трое воинов впервые за 3 года неволи лакомятся кусочками шоколада.

Сладкое возвращение домой: смотрите видео

На другом видео, обнародованном омбудсманом, защитники поздравляют украинцев с Днем Киева.

Поздравления от героев: смотрите видео

Напомним, что среди освобожденных 25 мая – воины, которые обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Также домой вернулись 70 защитников Мариуполя.

К слову, среди освобожденных из плена 23 мая – 35-летний Андрей Алмазов. Мужчина провел в плену 3 года и 2 месяца. За это время у него родился и подрастал сын, которого он никогда не видел.