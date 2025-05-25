Серед повернутих 25 травня – значна кількість оборонців, які потрапили у полон у 2022 році, передає 24 Канал.

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"Три роки не їли шоколаду"

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поділився відео, на якому троє воїнів вперше за 3 роки неволі ласують шматочками шоколаду.

Солодке повернення додому: дивіться відео

На іншому відео, оприлюдненому омбудсманом, захисники вітають українців з Днем Києва.

Привітання від героїв: дивіться відео

Нагадаємо, що серед визволених 25 травня – воїни, які обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Також додому повернулися 70 оборонців Маріуполя.

До слова, серед звільнених з полону 23 травня – 35-річний Андрій Алмазов. Чоловік провів у полоні 3 роки і 2 місяці. За цей час у нього народився і підростав син, якого він ніколи не бачив.