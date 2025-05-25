Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Новини.Live.

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Як росіяни ставляться до полонених

Під час телефонної розмови з матір'ю захисник України дізнався про смерть близького друга та побратима. Жінка згадала, що бачила сина по відео, де він харчується у їдальні. Чоловік пояснив, як ці кадри створювали.

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Накривався стіл, шикарний, і сідало туди 10 людей та їли – їх знімали спеціально. Всі інші не їли звідти нічого,

– розповів українець.

Він запевнив, що не хотів брати участь, але росіяни змусили погодитися на це. Чоловік сильно схуд, адже росіяни полонених не годували, а лише створювали бутафорію для зйомок відео.

До слова, Володимир Зеленський заявляв, що обмін полоненими має продовжитися в неділю, 25 травня. За два дні обмінів додому вже повернулися 697 українців.