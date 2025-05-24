Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.
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Що сказав президент
Він підкреслив, що обмін полоненими продовжиться 25 травня.
Володимир Зеленський увечері 24 травня виступив із традиційним зверненням. В 1186 день війни він висловився про обмін полоненими з Росією.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.
Дивіться також Повернули вже 697 людей: усе, що відомо про великий обмін із Росією станом на зараз
Він підкреслив, що обмін полоненими продовжиться 25 травня.