Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Що сказав президент

Він підкреслив, що обмін полоненими продовжиться 25 травня.