Наши защитники успешно уничтожили все воздушные цели врага. ПВО работала в нескольких областях нашего государства.

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Сколько дронов россиян сбила ПВО

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что в ночь на 27 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области и четырьмя ударными БПЛА "Шахед" из Приморско-Ахтарска – Россия.

Все цели были сбиты силами и средствами Сил обороны Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях,

– написал генерал.

Он также отметил, что за прошедшие и за текущие сутки противовоздушная оборона уничтожила еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: 4 разведывательных БПЛА Supercam, 1 ударно-разведывательный БПЛА "Форпост", 1 БПЛА (тип устанавливается), 2 барражирующих боеприпаса "Ланцет".



Работа ПВО за 27 июля / Инфографика Воздушных сил ВСУ

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Где работала ПВО ночью

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночью подразделения Воздушного командования "Восток" сбили над областью 2 вражеских "Шахеды". В результате атаки в области никто не пострадал.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин также отметил, что Россия ночью атаковала область БпЛА. Там есть повреждения промышленного объекта и возник пожар, который ликвидировали спасатели. Тоже без пострадавших.

У Киевской области ночью тревогу объявляли трижды из-за угрозы "Шахедов". Попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие там также отсутствуют.

К слову, воздушную тревогу из-за "Шахедов" объявили на Юге Украины еще поздно вечером 26 июля. Далее карта воздушных тревог в течение ночи "краснела" в центральных и северных областях.

Тревогу периодически отменяли в областях, однако до утра еще несколько раз объявляли из-за угрозы атаки дронами-камикадзе врага. Окончательный отбой прозвучал в 08:00 27 июля в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

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