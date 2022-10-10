Соответствующее заявление сделал глава Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. Об этом рассказали в белорусских СМИ, сообщает 24 канал.

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В Беларуси сетуют на заминированные дороги в Украине

Лаппо сетует, что украинцы взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги.

Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах,

– заявил пограничник.

Кроме того, по его словам, с украинской стороны на границу выходят не пограничники, а территориальная оборона.

"Испытываем на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", – жалуется Лаппо.

Напомним, что в белорусском МИД 8 октября снова заявили о "планировании удара" по их стране. В украинском министерстве иностранных дел рассказали, что вечером посла Украины в Минске Игоря Кизиму вызвали в ведомство и вручили дипломатическую ноту.

"В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует наносить удар по территории Беларуси. Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима", – сообщили в МИД.

В ведомстве добавили, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана России по провокациям и дальнейшему обвинению Украины.

В Главном управлении разведки рассказали, что во время встреч Путина и Лукашенко Беларусь пытаются склонить к участию в открытой войне. Белорусский диктатор готов отдать России все имеющиеся силы, лишь бы не вступать в открытую войну против Украины.

В свою очередь министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас отметил, что обвинение Украины в подготовке нападения было не просто так. Соответствующее заявление имеет четкую цель: стягивание на границу с Беларусью как можно больше украинских военных.

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