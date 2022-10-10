Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Нарада відбудеться на тлі масових атак по Україні.

Важливо Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною, – ГУР

Лукашенко проведе нараду з військовими та силовиками

Як стало відомо, нарада розпочнеться об 11 годині. Подробиці поки що невідомі.

Лукашенко заявив, що Білорусь "бере участь" у війні проти України

Олександр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у "спеціальній воєнній операції" в Україні.

Що стосується нашої участі у "спеціальній воєнній операції" в Україні, то ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", – заявив Лукашенко.

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