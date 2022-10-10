Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Нарада відбудеться на тлі масових атак по Україні.
Важливо Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною, – ГУР
Лукашенко проведе нараду з військовими та силовиками
Як стало відомо, нарада розпочнеться об 11 годині. Подробиці поки що невідомі.
Лукашенко заявив, що Білорусь "бере участь" у війні проти України
Олександр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у "спеціальній воєнній операції" в Україні.
Що стосується нашої участі у "спеціальній воєнній операції" в Україні, то ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", – заявив Лукашенко.
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