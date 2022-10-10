Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Совещание пройдет на фоне массовых атак по Украине.

Важно Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной, – ГУР

Лукашенко проведет совещание с военными и силовиками

Как стало известно, начало совещания состоится в 11 часов. Подробности пока неизвестны.

Лукашенко заявил, что Беларусь "участвует" в войне против Украины

Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в "специальной военной операции" в Украине.

Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, то мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств", – заявил Лукашенко.

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