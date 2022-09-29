Однак така заява білоруського прем'єра цілком може бути фейком. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер, керівник "Білого легіону" Сергій Бульба.

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"Є підозра, що це фейк. Однак білоруська влада настільки втратила почуття реальності, що будь-який жарт вже сприймається серйозно", – сказав Бульба.

Як пояснив опозиціонер, у білорусі активісти створили інтернет-видання, яке є альтернативною версією одного із провладних ЗМІ. Там з'являються провокативні матеріали на кшталт заяви прем'єра.

Сподіваюся, що в білорусі прем'єр-міністр не настільки безголовий, щоб це було правдою,

– зазначив Бульба.

"Лукашенко займається імітаційною дільністю"

Як розповів керівник "Білого легіону", путін постійно тисне на лукашенка у питанні війни в Україні.

Лукашенко постійно займається імітаційною дільністю. Йому потрібно демонструвати путіну свою відданість і показувати, що він контролює ситуацію в білорусі. Він постійно ганяє туди-сюди 4 бригади, продовжує військові навчання,

– сказав Бульба.

Чого боїться білоруський диктатор

За його словами, частково на імітацію такої військової діяльності білоруського диктатора штовхає страх.

Основний мотив – лукашенко боїться, що з українського боку на територію білорусі можуть піти диверсійно-розвідувальні групи. Чи то українські, чи ті білоруси, які воюють за Україну, можуть самостійно піти на білоруську сторону,

– зазначив опозиціонер.

Він додав, що нещодавно у білорусі збирали представників усіх силових структур і проводили для них інструктаж нібито щодо того, як протистояти ДРГ.

"Лукашенко реально остерігається, що після того, як з білоруського боку на Україну летіли ракети, Києву колись увірветься терпець", – сказав Бульба.

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