Однако многие украинцы нуждаются в улучшении условий проживания, которые обеспечивали бы им комфорт передвижения, а также гарантировали легкий доступ к жилому пространству. Соответственно, многие здания в украинских городах важно адаптировать таким образом, чтобы каждый, независимо от возраста, пола и состояния здоровья, мог полностью наслаждаться удобными условиями проживания в своем доме. Давайте разбираться, кто нуждается в инклюзивном жилье и как этот вопрос решают в Украине и мире.

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Инклюзивное жилье нужно значительному количеству украинцев

Термин "инклюзивность" все чаще звучит как в профильных дискуссиях, так и в ежедневном употреблении, и это, безусловно, большой плюс. Однако не все до конца понимают, что стоит за этим определением и кто, собственно, нуждается в инклюзивном подходе.

В широком понимании внедренея инклюзии – это создание таких условий, которые позволяли бы всем без исключения членам общества быть равноценно вовлеченными в социум. Неважно, идет ли речь о полноценном доступе к образованию, равных условиях для реализации в карьере, одинаково ли удобна интеграция в общественное и жилое пространство.

Когда говорим об инклюзивном жилье, у большинства из нас, наверное, возникает мнение, что этот вопрос касается только людей с инвалидностью. Однако категория маломобильных лиц значительно шире, чем кажется на первый взгляд. Вероятно, и вы сами в тот или иной период жизни относились к их числу. Например, если имели травму и некоторое время были ограничены в передвижении. Кроме того, в адаптации жилищных условий нуждаются, безусловно, люди преклонного возраста, а также беременные женщины и мамы с маленькими детьми, которым ежедневно приходится поднимать по лестнице детские коляски.

Тем не менее, если мыслить на перспективу, то невозможно игнорировать тот факт, что в Украине уже растет количество людей с военным опытом (в частности, травматическим), а также граждан, по-разному пострадавших от военной агрессии России.

Поэтому как никогда раньше нужно позаботиться о комфорте и удобстве жилья, дворов и городского пространства в целом для такой численной категории украинцев и учитывать их потребности и запросы, восстанавливая поврежденные дома, возводя новые и адаптируя уже существующее жилое пространство.

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Инклюзивное пространство – какое оно

Инклюзия в жилом и общественном пространстве – это прежде всего об удобстве для каждого члена общества и универсальности сооружений. Скажем, отсутствие порогов, которое позволяет человеку на инвалидной коляске без помех добраться до здания, или же автоматические двери, чтобы маленькие дети, мамы с колясками или люди с занятыми пакетами руками также с легкостью зашли в дом.

В Украине, к слову, уже начали работать в правильном направлении. Так, в 2018 году в Государственные строительные нормы внесли нормы по инклюзивности зданий и сооружений. Среди наиболее существенных изменений – уменьшение количества лестниц, пандусовидные этажи, размещение квартир для людей с инвалидностью на уровне первого этажа с возможностью выйти наружу и увеличение жилой площади, а также адаптация дворов и общественных локаций для всех категорий граждан.

В том же году в столице появилась Городская целевая программа "Киев без барьеров", согласно которой которой местные власти должны заботиться об улучшении доступности в каждом районе и локации города.

А как в мире: международный опыт инклюзивности жилья

В классическом понимании универсальности зданий и сооружений для всех категорий населения мы обязаны американскому архитектору Роналду Мейсу, который начал продвигать концепцию доступности в архитектуре и дизайне, чтобы они подходили для всех, независимо от возраста, социального статуса, пола или состояния здоровья. Именно при его лоббировании в конце 80-х годов прошлого века в США начали проектировать здания, заботясь об их комфортности для маломобильных групп.

В европейских городах активно развивают культуру инклюзивности городской среды и жилья в частности. Да, в Роттердаме планирование масштабных строительных работ происходит только совместно со специалистами по доступности. Они оценивают имеющийся строительный проект и дают рекомендации по его адаптации в соответствии с потребностями маломобильных граждан. Также сами жители или гости города могут сообщить властям о проблемах с доступом к отдельным локациям и получить реакцию и решение проблемы в течение 24 часов. К примеру, быстрый ремонт, установка пандуса или удобного перехода.

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В Берлине начали вводить политику планирования безбарьерного и удобного пространства еще в далеком 1992 году. С тех пор в городе продумывают малейшие детали, строя или реконструируя как общественные места, так и жилую застройку, чтобы все маломобильные группы населения имели полноценный доступ ко всей инфраструктуре: от транспортных остановок и вокзальных станций с удобной навигацией и аудиосопровождением для людей с нарушением зрения до прописанных требований к зданиям, учитывающим свободный доступ всех категорий лиц.

Великобритания тоже известна инклюзивным подходом к проектированию города и жилья своих граждан. Да, в Лондоне строго соблюдают принципы доступности и удобства пространства: тротуары и пешеходные зоны не имеют высоких бордюров и расширены таким образом, чтобы все могли комфортно передвигаться. В то же время, весь общественный транспорт и даже такси имеют плавные переходы и рампы для колясок. В стране существуют также отдельные строительные инициативы, которые занимаются возведением инклюзивных домов для уязвимых слоев населения, заботясь об их комфорте, свободном доступе и легкости передвижения.

Украина как прогрессивное европейское государство тоже трансформирует свою городскую инфраструктуру для удобства всех граждан, независимо от возраста, состояния здоровья или пола. К сожалению, со временем доля маломобильных групп будет расти. И хотя законодательные нормы уже претерпели изменения в направлении инклюзивности, однако на практике нам еще нужно приложить немало усилий для того, чтобы воплотить их в жизнь и сделать жилое пространство одинаково удобным для всех граждан.

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