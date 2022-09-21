Самые приветливые города

Комфортный город – это не рестораны, не архитектура, а удобная инфраструктура для каждого.

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К маломобильной группе населения относятся беременные, люди с маленькими детьми, люди с травмами, люди с инвалидностью, пожилые люди. Все они имеют право на полноценную жизнь в городе.

До войны в Украине насчитывалось 2,7 миллиона человек с инвалидностью, но, к большому сожалению, это число растет каждый день. Поэтому уже сейчас нужно говорить о том, как сделать украинские города доступными.

Автор рейтинга доступности городов Украины "Тостер" Дмитрий Щебетюк отмечает Львов, Мариуполь и Винницу как города, поразившие его в понимании удобства для человека на инвалидной коляске. Как отмечает Дмитрий, не все было идеально, но передвижение по городам оставило положительные впечатления.

"Самое важное – это синергия власти и местных активистов, потому что даже если хочет власть, но нет на месте людей, которые действительно хотят менять город и имеют определенный опыт и желание это делать, то ничего не будет",

– говорит он.

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Большие изменения начинаются с малого

Примеры таких маленьких городов, как Бахмут Донецкой области, также очень важны для развития инклюзивной Украины.

На сегодняшний день в Бахмутской городской территориальной общине – примерно 400 детей с инвалидностью. Существует пять социальных услуг, которые они могут получить, например: социальное такси, временное дневное пребывание для детей с инвалидностью. Это стало возможным благодаря сотрудничеству местного самоуправления с проектом "Спільно", поддерживаемым ПРООН и ЮНИСЕФ.

Одной из услуг является посещение безбарьерной детской площадки, позволяющей детям с инвалидностью насладиться преимуществами детства. Бахмутский городской центр социальных служб получил грант от проекта "Партнерство каждому ребенку", а городской совет взял на себя проектно-сметную документацию для воплощения идеи. Общая стоимость составляет 600 тысяч гривен. За эту инклюзивную детскую площадку община получила международную премию от ЮНИСЕФ.

Маломобильность неизбежно ведет к социальной изоляции. Об этом знают не только люди с инвалидностью, но и те, кто хоть раз находился в декрете. К счастью, людей, которые не готовы с этим мириться, становится все больше – их по крайней мере 12,5 тысячи.

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Именно столько участников сообщества "Киев дружный к родителям и малышам". Основательница общества Ольга Мирцало чувствовала себя изолированной от своей привычной жизни после рождения ребенка, ведь очень мало мест в городах приспособлены для посещения с младенцами в коляске.

Вместе со своими знакомыми, у которых тоже недавно появились дети, Ольга организовала кинопоказ для родителей с малышами в кинотеатре "Жовтень" в Киеве. Несмотря на все стереотипы, нашлось достаточно смелых родителей, посетивших сеанс с малышами от 0 до 3 лет. Теперь это мероприятие стало постоянным.

"За границей нам стоит позаимствовать стратегическое видение. Для кого наши города? Сейчас они – для здоровых холостых мужчин. Однако в городе живут представители и других социальных, гендерных, возрастных групп. Город должен быть интересным и дружественным для всех",

– убеждена Мирцало.

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