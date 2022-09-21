Найпривітніші міста

Комфортне місто – це не про ресторани, не про архітектуру, а про зручну інфраструктуру для кожного.

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До маломобільної групи населення належать вагітні, люди з маленькими дітьми, люди з травмами, люди з інвалідністю, літні люди. Всі вони мають право на повноцінне життя у місті.

До війни в Україні налічувалося 2,7 мільйона людей з інвалідністю, але, на превеликий жаль, це число зростає щодня. Тому вже зараз потрібного говорити про те, як зробити українські міста доступними.

Автор рейтингу доступності міст України "Тостер" Дмитро Щебетюк відзначає Львів, Маріуполь та Вінницю як міста, що його вразили в розумінні зручності для людини на інвалідному візку. Як зазначає Дмитро, не все було ідеально, але пересування містами залишило позитивні враження.

"Найважливіше – це синергія влади та місцевих активістів, тому що навіть якщо хоче влада, але немає на місці людей, які справді хочуть змінювати місто і мають певний досвід та бажання це робити, то нічого не буде",

– каже він.

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Великі зміни починаються з малого

Приклади таких маленьких міст, як Бахмут на Донеччині, також дуже важливі для розбудови інклюзивної України.

На сьогодні у Бахмутській міській територіальній громаді – приблизно 400 дітей з інвалідністю. Існує 5 соціальних послуг, які вони можуть отримати, наприклад: соціальне таксі, тимчасове денне перебування для дітей з інвалідністю. Це стало можливо завдяки співпраці місцевого самоврядування з проєктом "Спільно", який підтримує ПРООН та ЮНІСЕФ.

Однією з послуг є відвідини безбар'єрного дитячого майданчика, який дозволяє дітям з інвалідністю насолодитися перевагами дитинства. Бахмутський міський центр соціальних служб отримав грант від проєкту "Партнерство кожній дитині", а міська рада взяла на себе проєктно-кошторисну документацію для втілення ідеї. Загальна вартість складає 600 тисяч гривень. За цей інклюзивний дитячий майданчик громада отримала міжнародну премію від ЮНІСЕФ.

Маломобільність неминуче веде до соціальної ізоляції. Про це знають не лише люди з інвалідністю, а й ті, хто хоч раз був у декреті. На щастя, людей, які не готові з цим миритися, стає дедалі більше – їх принаймні 12,5 тисяч.

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Саме стільки учасників спільноти "Київ дружній до батьків і малюків". Засновниця спільноти Ольга Мирцало почувалася ізольованою від свого звичного життя після народження дитини, адже дуже мало місць у містах пристосовані для відвідування з немовлятами у візочку.

Разом зі своїми знайомими, у яких теж нещодавно з'явилися діти, Ольга організувала кінопоказ для батьків з малюками в кінотеатрі “Жовтень” у Києві. Попри всі стереотипи, знайшлося достатньо сміливих батьків, котрі відвідали сеанс з малюками від 0 до 3 років. Тепер цей захід став постійним.

"За кордоном нам варто запозичити стратегічне бачення. Для кого наші міста? Зараз вони – для здорових неодружених чоловіків. Однак у місті живуть представники й інших соціальних, ґендерних, вікових груп. Місто повинно бути цікавим та дружнім для всіх",

– переконана Мирцало.

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