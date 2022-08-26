Місто пересідає на двоколісний
Однак, за статистикою, у 2020 році на дорогах в Україні загинули 150 дітей. Отже питання сталого розвитку та якісної інфраструктури – це не лише про дороги, а й про життя людей.
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На жаль, з велодоріжками в Житомирі великі проблеми: їхня довжина становила всього приблизно 2 кілометри. Але саме в цьому місті втілили проєкт, який вчить дітей пересуватися містом активно та безпечно.
"TUMI – це міжнародна ініціатива, яка допомагає містам втілювати проєкти у сфері міської мобільності. Житомир – одне з 10 міст світу та єдине в Європі, яке здобуло цей грант", – розповів Борис Пахолюк, директор комунальної установи "Агенція розвитку міста".
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Школярі – рушій прогресу
Загальна вартість проєкту склала 160 тисяч євро безповоротної грантової допомоги, 15% з яких надала міська адміністрація з місцевого бюджету. Зі свого боку міська влада залучила ці кошти через німецьку урядову організацію GIZ.
Наші вулиці – невеликі, тому на деяких з них помістити велодоріжки неможливо. Є варіант розширити тротуар і там помістити велодоріжки, однак для цього потрібно зрізати старі дерева і висадити нові. Цей крок зустрічає спротив у громаді. Однак ігнорувати це питання ми не збираємося,
– зазначив Сергій Сухомлин, міський голова Житомира.
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Як зробити шлях до школи у вашому місті більш безпечним
- Розробити план сталої мобільності (стратегічний план розвитку школи щодо пересування учнів).
- Створити шкільний комітет.
- Організувати дослідження – якими шляхами та способами школярі дістаються до школи.
- Опрацювати результати, визначити найбільш проблемні ділянки, розробити план дій.
- Знайти джерело фінансування: краудфандинг (громадське фінансування), місцеві грантові програми, включення заходів у міські цільові програми, міжнародні гранти.
- Реалізувати сплановане.
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