Місто пересідає на двоколісний

Однак, за статистикою, у 2020 році на дорогах в Україні загинули 150 дітей. Отже питання сталого розвитку та якісної інфраструктури – це не лише про дороги, а й про життя людей.

Радимо Як українці дають друге життя спадщині "совка" в сучасному місті

Розвиток велосипедної інфраструктури в українських містах здебільшого є заслугою активістів. Оскільки повоєнна відбудова міст передбачає, що вони ставатимуть кращими, велосипедний рух повинен знайти гідне місце. Прикладом може стати Житомир, де вже почали запроваджуватися інфраструктурні зміни, і це дає надію на рух в цьому напрямку всіх міст України.

На жаль, з велодоріжками в Житомирі великі проблеми: їхня довжина становила всього приблизно 2 кілометри. Але саме в цьому місті втілили проєкт, який вчить дітей пересуватися містом активно та безпечно.

"TUMI – це міжнародна ініціатива, яка допомагає містам втілювати проєкти у сфері міської мобільності. Житомир – одне з 10 міст світу та єдине в Європі, яке здобуло цей грант", – розповів Борис Пахолюк, директор комунальної установи "Агенція розвитку міста".

Актуальне Як створити ОСББ в будинку і чому це краще, ніж ЖЕК

Школярі – рушій прогресу

Школярі з Житомира стали авторами необхідних управлінських рішень – вони разом із батьками і вчителями дослідили вулиці, провели аналіз та визначили ділянки, котрі потребували інфраструктурних покращень. Найактивніші отримати фінансування для облаштування шкільного двору парковкою для велосипедів, велосипедним СТО та кошти на реалізацію розробленої концепції шкільної мобільності.

Загальна вартість проєкту склала 160 тисяч євро безповоротної грантової допомоги, 15% з яких надала міська адміністрація з місцевого бюджету. Зі свого боку міська влада залучила ці кошти через німецьку урядову організацію GIZ.

Наші вулиці – невеликі, тому на деяких з них помістити велодоріжки неможливо. Є варіант розширити тротуар і там помістити велодоріжки, однак для цього потрібно зрізати старі дерева і висадити нові. Цей крок зустрічає спротив у громаді. Однак ігнорувати це питання ми не збираємося,

– зазначив Сергій Сухомлин, міський голова Житомира.

Як Житомир почав запроваджувати культуру велосипедного руху: відео

Може зацікавити Як українська незалежність впоралася зі стрес-тестом війни

Як зробити шлях до школи у вашому місті більш безпечним

Розробити план сталої мобільності (стратегічний план розвитку школи щодо пересування учнів). Створити шкільний комітет. Організувати дослідження – якими шляхами та способами школярі дістаються до школи. Опрацювати результати, визначити найбільш проблемні ділянки, розробити план дій. Знайти джерело фінансування: краудфандинг (громадське фінансування), місцеві грантові програми, включення заходів у міські цільові програми, міжнародні гранти. Реалізувати сплановане.

Варте уваги – як змінився велосипед за 200 років: дивіться відео