Враг будет перемелен

Потому что за семь месяцев московиты потеряли больше половины танкового парка своих вооруженных сил.

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Да, до победы нам еще работать. Но это абсолютно обозримая перспектива. Благодаря западной помощи, которая стабильно поступает и по тактико-техническим характеристикам преобладает, будем и дальше системно перемалывать врага, чередуя оборону и наступление, в зависимости от ситуации.

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Золотое правило

Главное же, что темпы сожжения ресурсов на ведение войны в Московии явно преобладают темпы регенерации.

А в этом суть войны – уничтожать вражеские ресурсы быстрее, чем они возобновляются, до того момента, когда враг вынужден считаться с такой реальностью.

Важное – потери российских оккупантов по состоянию на 13 октября: смотрите видео